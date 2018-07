Kurz vor der am Freitag anstehenden Kür des neuen Vorstands im Aufsichtsrat mussten die künftigen Chefs der Deutschen Bank einen der drei Kandidaten auswechseln. Der als neuer Risikovorstand vorgesehene Amerikaner William Broeksmit sei auf Widerstand der Finanzaufsicht BaFin gestoßen, sagten zwei Personen aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Statt seiner soll der 46 Jahre alte Schotte Stuart Lewis, bisher Stellvertreter des scheidenden Risikovorstands Hugo Bänziger, den Posten übernehmen.

Eigentlich war geplant, dass der Aufsichtsrat Broeksmit auf seiner Sitzung am heutigen Freitag zum Nachfolger Bänzigers wählt. Nach Informationen mehrerer Medien haben die Aufseher aber Zweifel, dass der Amerikaner für den Posten geeignet ist.

Lewis habe dagegen die Zustimmung der Aufseher erhalten, weil er neben Marktrisiken auch Kreditrisiken beherrsche, ließ sich unter anderem die Financial Times Deutschland aus Aufsichtsratskreisen bestätigen. Zudem habe der Schotte mehr Führungserfahrung als Broeksmit. Lewis führe 4.000 Mitarbeiter, Broeksmit dagegen nur 200 Mitarbeiter.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble stellte sich hinter die Entscheidung. "Die Bankenaufsicht mischt sich nicht massiv in die Personalpläne von Finanzinstituten ein, sondern macht, was ihre gesetzliche Verpflichtung ist", sagte er. Einen Einfluss des Ministeriums, dem die BaFin untersteht, wies Schäuble zurück. Die BaFin handle in eigener Verantwortung.

Enge Bindung

Das Scheitern des Plans ist ein herber Rückschlag für die Bemühungen des künftigen Bankchefs Anshu Jain und seines Co-Vorstandschef Jürgen Fitschen, die Führung der Bank neu zu strukturieren. Beide werden den scheidenden Vorstandschef Josef Ackermann ablösen, der im Mai die Bank verlässt.

Die Bindung zwischen Broeksmit und Jain gilt als eng. Beide kamen von Merrill Lynch zur Deutschen Bank. Nach einigen Jahren in den USA kehrte Broeksmit zurück, um Bilanzprobleme der Bank zu lösen.

Prüfung normalerweise Formsache

Die bisher bekannt gewordenen Pläne sehen vor, dass neben Hugo Bänzinger auch Personalvorstand Hermann-Josef Lamberti die Bank verlässt. In den Vorstand nachrücken sollen drei Manager. Der erweiterte Vorstand solle sogar von zwölf auf 17 Mitglieder ausgebaut werden. Bänzigers Aufgaben sollten ursprünglich auf Finanzchef Stefan Krause und Broeksmit verteilt werden.

Für Lamberti soll Investmentbanker Stephan Leithner, ein Österreicher, in den Vorstand aufrücken und sich um Personal und rechtliche Fragen kümmern. Zudem werde er neuer Europa-Chef. Neben Lewis und Leithner soll zudem der Amerikaner Henry Ritchotte in den Vorstand berufen werden.

Die Bankenaufsicht prüft üblicherweise die Kompetenz und Eignung neuer Vorstände – normalerweise ist das eine Formsache. Die Aufseher hatten aber auch schon 2010 eine Vorstandspersonalie der Deutschen Bank verwehrt: Damals lehnten sie den Chef der Problembank Hypo Real Estate, Axel Wieandt, als Vorstandssprecher der Konzerntochter BHF zu machen.