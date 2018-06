Der Mann, der Schlecker retten soll, trägt Schwarz. Nur der Trauerflor fehlt, als Arndt Geiwitz, Insolvenzverwalter der gestrauchelten Drogeriekette, am vergangenen Mittwoch in einem Frankfurter Hotel die drastischen Einschnitte vorstellt, mit denen er den Handelskonzern retten will. Das Signal ist klar: Es wird heftig für die Mitarbeiter. Fast 12.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen.



An Deutlichkeit fehlt es auch nicht bei Geiwitz zweiter Botschaft: Der Verwalter führt das Kommando, nicht die Familie. Anders als bei früheren Präsentationen fehlen diesmal Meike und Lars Schlecker, die Kinder des Gründers, auf dem Podium. Auch mit Kritik am "patriarchischen" Führungsstil des früheren Seifenkönigs Anton Schlecker spart der Verwalter nicht.

Die Ansage, wer jetzt das Sagen bei dem Pleite-Drogisten hat, schien überfällig. Schon lange fragten sich Insolvenzexperten, warum Geiwitz den Clan, der letztlich verantwortlich für das Desaster ist, weiterhin öffentlichkeitswirksam agieren ließ. Doch der Verwalter hatte gute Gründe. Zum einen besitzt der Name Schlecker bei etlichen Führungskadern noch Gewicht. Die Familie war ein willkommenes Kommunikationsscharnier zwischen dem Verwalter und den altgedienten Kräften.



Kinder gaben dem Unternehmen Kredit

Zum anderen kämpfen die beiden Junioren seit eineinhalb Jahren mit Nachdruck und durchaus glaubwürdig für einen Neuanfang des Konzerns. Ein dritter Grund könnte für Geiwitz letztlich aber entscheidend gewesen sein: Lars und Meike Schlecker zählen offenbar selbst zu den großen Gläubigern des Konzerns.

Die Schleckers hatten in den vergangenen Jahren nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag in das Geschäft gepumpt, um die Restrukturierung voranzubringen. Einen Teil davon steuerten die Kinder offenbar in Form von Krediten an den Konzern bei, was zu einer Konstellation führt, die man sonst eher in den Privatfernsehtragödien von RTL-Schuldenberater Peter Zwegat erwartet: Vater Schlecker, 67, ehemaliger Metzgermeister, steht bei Sohn und Tochter in der Kreide. Denn als Einzelkaufmann haftet der Patron für sämtliche Konzernverbindlichkeiten, also auch für Kredite seiner Kinder an den Konzern. Seit Eröffnung des Insolvenzverfahrens steht Schlecker senior unter Kuratel des Verwalters. De facto entspricht das einer Privatinsolvenz, der Verwalter kann Anton Schlecker bis zur Pfändungsgrenze schröpfen.

Wie hoch die Forderungen von Lars und Meike Schlecker im Detail ausfallen, dürfte sich erst nach der regulären Eröffnung des Verfahrens voraussichtlich im April herausstellen, wenn die Geschwister ihre Außenstände bei Gericht beziffern.