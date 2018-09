Der Insolvenzverwalter von Schlecker will bis spätestens Ende Mai einen Investor für die zusammengebrochene Drogeriemarktkette präsentieren. "Läuft alles nach Plan, können wir bis Pfingsten mit dem Investorenprozess durch sein", sagte Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz der WirtschaftsWoche . Rund zwei Dutzend potenzielle Investoren hätten bereits Interesse signalisiert.

"Aus dem Kreis werden wir in den nächsten Tagen eine Vorauswahl treffen. Dann beginnen intensive Verhandlungen", sagte Geiwitz. "Am geeignetsten wäre sicherlich ein Investor, der Erfahrung im Handelsbereich hat und sich mit mittelständischen Führungsstrukturen auskennt." Ziel bleibe es, für Schlecker und die Schwestermarke IhrPlatz möglichst einen gemeinsamen Investor zu finden. Einem Sprecher des Insolvenzverwalters zufolge sind unter den Interessenten sowohl Finanz- als auch strategische Investoren.

Am Wochenende beraten Vertreter des Schlecker-Betriebsrats und der Gewerkschaft Verdi mit dem Insolvenzverwalter unter anderem über einen Sozialplan für die Schlecker-Beschäftigten, denen die Kündigung droht. Etwa 12.000 der insgesamt rund 33.000 Stellen sollen gestrichen werden. Bis Ende kommender Woche sollen mehr als 2.000 der rund 5.400 Filialen ihre Pforten schließen .

Transfergesellschaft für Beschäftigte

Der Insolvenzverwalter will die Mitarbeiter, die in der verkleinerten Kette und auch woanders auf die Schnelle keine Arbeit finden, vom 1. April an in einer Transfergesellschaft unterbringen. Die von der Arbeitslosigkeit bedrohten Schlecker-Beschäftigten bekämen dann ein Jahr lang Transfer-Kurzarbeitergeld. Zudem würden sie durch Qualifizierungen und andere Hilfen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz unterstützt. Besonders auf dem Land könnten Transfergesellschaften eine soziale Abfederung bieten, sagte Geiwitz der Stuttgarter Zeitung . Zudem böten sie einem möglichen Investor die Sicherheit, dass er sich am Ende nicht mit einer Welle von Kündigungsschutzklagen befassen müsse.

Dem Insolvenzverwalter zufolge wären zur Finanzierung einer solchen Auffanggesellschaft 71 Millionen Euro nötig. Einem möglichen Kredit der staatlichen Förderbank KfW hatte das Bundeswirtschaftsministerium eine Absage erteilt. Das Land Baden-Württemberg sondiert derzeit eine Finanzierungsbeteiligung von Geschäftsbanken. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters sagte am Samstag, man hoffe, dass nun Bewegung in den Prozess komme.

Normalerweise gelinge es oft, die Investoren an den Kosten einer solchen Transfergesellschaft zu beteiligen, sagte Geiwitz der Zeitung. Bei Schlecker habe er jedoch ein völlig intransparentes Unternehmen vorgefunden. "Mögliche Investoren haben uns gesagt: 'Jetzt räumt erst mal den Laden auf , wir wissen ja gar nicht, was hier zu kaufen sein soll.'" Das habe vier Wochen gekostet. "Deshalb muss ich jetzt alleine über eine Transfergesellschaft entscheiden."