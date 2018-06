Für die insolvente Drogeriekette Schlecker gibt es fünf ernsthaft interessierte Investoren. Nach Angaben der Stuttgarter Nachrichten haben zwei der Interessenten einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag als Kaufpreis geboten. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz gewähre diesen nun Einblick in sämtliche Daten, die für die Bewertung notwendig sind. Nach dieser Bewertung könne der Kaufpreis allerdings noch "erheblich" sinken.

Als erstes Unternehmen bekannte sich das Beratungs- und Investmenthaus Droege International Group zu seinem Interesse an Schlecker. "Erste Orientierungsgespräche haben stattgefunden", sagte eine Sprecherin und bestätigte einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung . Droege soll ein schriftliches Gebot abgegeben haben. Dem Unternehmen gehören unter anderem der IT-Dienstleister Actebis und die österreichische Zeitarbeitsfirma Trenkwalder.

Andere Investoren prüfen noch die Bücher und verhandeln mit Geiwitz. In den kommenden Wochen will der einen Käufer gefunden haben. Ziel sei es, den Prozess bis Pfingsten zu konkreten Ergebnissen zu bringen, hatte ein Sprecher gesagt. Allerdings erfordert eine Übernahme die Zustimmung der Gläubiger.

Auch Lars und Meike Schlecker, die Kinder von Firmengründer Anton Schlecker, sind in die Suche nach einem Investor eingebunden. Sie würden gerne an dem Unternehmen ihres Vaters beteiligt bleiben, verfügen aber nach eigenen Angaben nur über begrenzte Mittel.

Beitrag der Mitarbeiterinnen verlangt

Allein zur Übernahme des gesamten Warenbestands in den Lagern und den 3.200 verbliebenen Filialen sowie für den nötigen Umbau der meisten Läden müsste ein Käufer Schätzungen von Unternehmenskennern zufolge einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag zahlen.

Geiwitz verlangt unterdessen von den verbliebenen 13.500 Beschäftigten einen Beitrag zur Sanierung des Unternehmens. Nach bisherigen Informationen will er für einen befristeten Zeitraum einen Verzicht zum Beispiel auf Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld aushandeln. Die erste Verhandlungsrunde mit der Gewerkschaft ver.di und Betriebsräten endete am Mittwoch in Kassel ohne Ergebnis. Ver.di will nach eigenen Angaben Garantien durchsetzen, dass während der Verhandlung des Fortführungskonzeptes betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen werden. Eine Auffanggesellschaft für die 11.000 Mitarbeiter zu gründen war wegen fehlender Kreditbürgschaften der Länder gescheitert.