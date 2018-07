Wer in Deutschland oder der Schweiz einen Coop-Supermarkt besucht, hat es mit einer Firma zu tun, die sich kaum von anderen Großhandelsgruppen unterscheidet. Die britische Coop aber ist anders: Der Großbetrieb ist von Basisdemokratie und rot-grüner Ideologie durchdrungen, auf seinem Banner steht das Wort "Revolution".

Ende vergangener Woche machte die fünftgrößte Supermarktkette weltweit von sich Reden: Coop werde mit sofortiger Wirkung vier israelische Firmen boykottieren, ließ das Unternehmen verlauten, darunter Agrexco, Arava Export Growers, Adafrash und Mehadrin. Bereits seit 2009 kaufe das Unternehmen keine Produkte aus den irsraelischen Siedlungen in den besetzten Palästinensergebieten, erklärt eine Coop-Sprecherin. Nun breche Coop auch Handelsbeziehungen mit Lieferanten ab, die in den Siedlungen Früchte und Gemüse für andere Käufer beziehen. Das treffe auf die vier israelischen Unternehmen zu.

Dass arabische Handelsketten Produkte aus den israelischen Siedlungen boykottieren, ist nicht unbedingt neu. In Europa sind solche Boykotts jedoch selten. Dem Eigner von Coop geht es offenbar darum, ein politisches Exempel zu statuieren: Man wolle nichts weniger erreichen, als dem "weitgehend akzeptierten, internationalen Konsens" Nachdruck zu verschaffen, dass die Siedlungen in der Westbank illegal seien.

Getroffen wurde die Entscheidung auf demokratischem Weg, und zwar von den Mitgliedern selbst. Die Coop – mit vollem Namen heißt sie The Co-operative Group – gehört ihren sechs Millionen Mitgliedern. Sie ist die größte Kooperative der Welt. Um Mitglied zu werden, zahlt man einen Mitgliedsbeitrag von einem Pfund und teilt die Vision des Unternehmens, dass "wir die Welt verändern können".

Die Kundschaft von Coop kauft nicht nur Lebensmittel, Kühlschränke und Kleider. Zu der Handelskette, die im Jahr mehr als 13 Milliarden Pfund umsetzt, gehören eine Bank, ein Versicherungsunternehmen und das größte britische Bestattungsunternehmen. Daneben gibt es Coop-Reisen, Coop-Apotheken und eine Coop-Anwaltskanzlei. Vor zwei Jahren schluckte die sozialrevolutionäre Gruppe die Supermarktkette Somerfield, die als der ruchloseste Einkäufer unter den Lebensmittelhändlern galt. Die Geschäftsführung wird ähnlich wie in konventionellen Unternehmen durch Gehälter und Boni entlohnt. Der gegenwärtige Chef verdiente zuletzt rund 1,5 Millionen Pfund im Jahr. Gewinne werden als Mitgliedsdividende ausgezahlt.

Das Geschäft von Coop läuft durchaus erfolgreich. Zwar schnitt die Lebensmittelkette in einer Untersuchung des respektierten Verbrauchermagazins Which? miserabel ab. Weniger als die Hälfte der Kunden war mit dem Angebot zufrieden, verglichen mit 85 Prozent bei Waitrose, einer ähnlich großen Lebensmittelkette, die nicht Mitgliedern, sondern ihren Angestellten gehört. Doch die Stammkundschaft hält zu ihrer Coop. Die sechs Millionen Mitglieder glauben fast an die ethischen Standards. Ihnen geht es nicht nur darum, naturgerecht oder nachhaltig erzeugte Produkte zu kaufen. Sie fühlen sich sozial verpflichtet und konsumieren am liebsten Fair-Trade-Erzeugnisse.