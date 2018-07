Das Opel-Stammwerk Rüsselsheim verliert die Produktion des Modells Astra . Das mit Abstand wichtigste Modell des Autoherstellers soll ab 2015 nur noch im britischen Ellesmere Port und in Gliwice ( Polen ) gefertigt werden, teilte Opel mit.



Die Verlagerung wurde möglich, weil kurz zuvor die Arbeiter im britischen Werk Ellesmere Port offenbar dem Sparplan des Managements zustimmten.



"Es ist diesen Morgen bestätigt worden, dass die Arbeitnehmer abgestimmt haben und dass sie bereit sind, die harten aber flexiblen Arbeitskonditionen zu akzeptieren", sagte der britische Wirtschaftsminister Vince Cable dem britischen Hörfunk BBC . Voraussetzung für den Bau des Astra in Ellesmere Port war, dass die dortigen Arbeitnehmer einem Sparpaket zustimmen, das einem Gewerkschafter zufolge Lohnkürzungen, mehr Zeitarbeiter und weitere Auslagerungen vorsieht.



Die Zustimmung der Arbeitnehmer sichert 2.100 Arbeitsplätze in dem Werk und wird der britischen Regierung helfen, die in Meinungsumfragen unter Druck steht und mit den Folgen einer Rezession kämpft. Weil die Fabrik der Opel-Schwestermarke Vauxhall vom Zwei- auf den Dreischicht-Betrieb umstellen würde, könnten zudem Hunderte neue Jobs geschaffen werden.



In das britische und polnische Werk will Opel insgesamt 300 Millionen Euro investieren.

Gewerkschafter fürchten Schließung des Bochum-Werks



Was aus den deutschen Standorten wird, ist noch nicht klar. General Motors teilte mit, es bleibe auch das Ziel Rüsselsheim als modernstes Werk von Opel/Vauxhall in Europa voll auszulasten. Wie das konkret gehen soll, soll in Gesprächen zwischen Management und Betriebsrat geklärt werden.



Der Astra-Zuschlag für Großbritannien könnte bedeuten, dass Rüsselsheim als Ausgleich die Produktion des Kompakt-Vans Zafira übernimmt – das könnte das Aus für Bochum bedeuten, befürchten Gewerkschafter.



Anfang des Jahres war noch spekuliert worden, das Werk in Ellesmere Port könnte geschlossen werden.