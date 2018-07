Die Unternehmenszahlen von Schlecker deuten ein baldiges Ende des insolventen Unternehmens an. Die einstmals größte deutsche Drogeriekette macht auch in der Sanierungsphase jeden Monat Verlust. Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz sagte, die Schlecker-Gläubiger wollten dies nicht mehr lange hinnehmen. Das Manager-Magazin berichtete unter Berufung auf darüber informierte Personen, der Insolvenzplan drohe zu scheitern. Noch in dieser Woche könnten die Kreditgeber die Zerschlagung des Unternehmens beschließen.

Schon vergangene Woche hatte Geiwitz geklagt, die auflaufenden Verluste dürften "kein Dauerzustand" werden. Aus der Insolvenzmasse könne er die Verluste nicht decken. Zudem belasten mehr als 4.000 Kündigungsschutzklagen entlassener Mitarbeiter die Investorensuche. "Das ist eine schwere Last auf unseren Schultern. Da kann ich nicht einfach zum Tagesgeschäft übergehen", sagte Geiwitz.

Im Extremfall müssten alle wieder eingestellt werden – in Filialen, die es längst nicht mehr gibt. Es gehe um Personalkosten in dreistelliger Millionenhöhe, sagte der Insolvenzverwalter. Er muss versuchen, die Klagen möglichst schnell beizulegen – aber Abfindungen müssen finanziert werden.

Filialnetz als Ballast

Noch verhandele er mit Investoren intensiv, doch das dürfe sich nicht mehr lange hinziehen. "In den nächsten ein bis zwei Wochen brauchen wir ein handfestes Zwischenergebnis. Sonst müssen wir an Einzellösungen gehen", hatte er vergangene Woche noch gesagt. Finanzkreisen zufolge sind die Interessenten überwiegend Finanzinvestoren , die auf angeschlagene Firmen spezialisiert sind und hart rechnen. Viele der anfänglichen Interessenten hätten ihren Verzicht mitgeteilt, sagte ein Insider.

Nach einem Scheitern des Planes müssten die verbliebenen 3.200 Filialen in Deutschland wohl schließen. Das Filialnetz im Inland ist für die Bieter Ballast, der den Kaufpreis drückt und den Erlös für die Gläubiger schmälert. Geld geben derzeit vor allem der Einkaufsverbund Markant und der Kreditversicherer Euler Hermes, die einen Großteil des Schlecker-Warenbestandes vorfinanziert und abgesichert haben. Insgesamt liegen die Schulden von Schlecker bei mehr als einer halben Milliarde Euro.

Die endgültige Entscheidung über die Zukunft des Unternehmens treffen die Gläubiger am 5. Juni.

Verhandlungen stocken

Ursprünglich wollte Geiwitz die überzähligen Mitarbeiter in einer Transfergesellschaft unterbringen. Doch die FDP-Minister in den Bundesländern mit Schlecker-Filialen konnten sich nicht auf die notwendige Kreditbürgschaft einigen.

Die Sondierungsgespräche mit der Gewerkschaft ver.di über finanzielle Zugeständnisse der verbliebenen Belegschaft sind ebenfalls ins Stocken geraten. Eine ver.di-Sprecherin sagte, in den nächsten drei Wochen seien keine neuen Termine mit Geiwitz vereinbart. In der Zwischenzeit befragt ver.di die Mitarbeiter über ihre Bereitschaft, einen Sanierungsbeitrag zu leisten. Die Arbeitnehmervertreter hatten ihm einen Verzicht auf 10,5 Prozent der Löhne über drei Jahre in Aussicht gestellt. "Wir haben dem Insolvenzverwalter mit unserem Angebot Luft in den Verhandlungen verschafft", sagte die Sprecherin.