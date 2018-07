Zu den geschäftlichen Problemen des Internet-Konzerns Yahoo kommt jetzt auch noch ein Skandal in der Unternehmensführung hinzu. Yahoo musste zugeben, dass sein neuer Chef Scott Thompson entgegen bisherigen Angaben keinen Abschluss in Computerwissenschaften hat. Die falsche Information sei ein "unbeabsichtigter Fehler" gewesen, sagte Yahoo dem Blog All Things Digital .

US-Medien wiesen allerdings sofort darauf hin, dass der falsche Titel schon vor Jahren zu Thompsons Zeit bei der Handelsplattform Ebay in seinen offiziellen Lebensläufen auftauchte. Entsprechend viel Zeit hatte der Manager, den Fehler zu korrigieren. In Wirklichkeit hatte er nur den ebenfalls erwähnten Abschluss in Buchhaltung gemacht.

Der Hinweis auf den falschen Titel kam vom Großaktionär Dan Loeb, der mit der Yahoo-Führung zerstritten ist. Er forderte in einem Brief Aufklärung über Ungereimtheiten in Thompsons offizieller Biografie.

Loeb will in den Yahoo-Verwaltungsrat einziehen und den Kurs des Unternehmens mitbestimmen. Seine Finanzfirma Third Point hält 5,8 Prozent an Yahoo. Loeb schrieb, dass Thompsons Stonehill College erst vier Jahre nach dessen Abschluss 1979 überhaupt angefangen habe, Titel in Computerwissenschaften zu vergeben. Eine einfache Google-Suche habe gereicht, um den Widerspruch festzustellen. Thompson war zuvor IT-Chef in mehreren Unternehmen gewesen.

Aktionärsklagen sind nicht ausgeschlossen

Für Yahoo könnte die Angelegenheit schwere Folgen haben. Es ist unklar, ob sich Aktionäre und Aufseher mit der knappen Erklärung zufrieden geben. Schließlich tauchte der falsche Titel auch in Börsenmitteilungen zu Thompsons Berufung an die Konzernspitze auf. Aktionärsklagen sind nicht auszuschließen.

Yahoo verteidigte Thompson zunächst. Der falsche Titel ändere nichts an der Tatsache, dass Thompson ein hochqualifizierter Manager sei. Unter seiner Führung sei Yahoo auf dem Weg zu weiterem Wachstum und mehr Wert für die Anteilseigner.

Thompson kam Anfang des Jahres als Hoffnungsträger zu dem mit Rückgängen kämpfenden Internetkonzern. Yahoo lebt von Onlinewerbeeinnahmen. Und in diesem Geschäft sind Konkurrenten wie Google und zuletzt auch das weltgrößte Onlinenetzwerk Facebook immer stärker geworden. Thompson, der zuvor die Ebay-Tochter PayPal führte, leitete einen Sparkurs mit drastischem Stellenabbau ein. Vor seinem Antritt war Yahoo monatelang führungslos, nachdem die vorherige Chefin Carol Bartz nach zwei Jahren gefeuert worden war.