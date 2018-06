Tausende Kunden haben den Ausverkauf in 2.800 Märkten der insolventen Drogeriekette Schlecker genutzt. In Berlin waren bereits am Mittag in einigen Filialen Regale leer. Schon vor Ladenöffnung um 9.00 Uhr hätten sich Kunden vor der Tür aufgereiht, berichtete eine Verkäuferin nahe der Berliner Friedrichstraße. Die Drogeriekette reduzierte zum Ausverkauf ihre Preise um bis zu 50 Prozent.

Die gut 13.000 Schlecker-Mitarbeiter sollen ihre Kündigung zum Monatsende erhalten. Offen ist noch, wie es für die etwa 5.000 Beschäftigten bei IhrPlatz und Schlecker XL weitergeht. Der Münchner Investor Dubag will IhrPlatz und die XL-Märkte übernehmen und fortführen, doch die Verhandlungen darüber waren ins Stocken geraten.

Insider berichten, dass weiter mit dem Investor gesprochen werde. Aber wann die erwartete Einigung zustande komme, sei unklar. Auch ein Datum für das endgültige Ende der verbleibenden Schlecker-Läden gibt es noch nicht. Zuletzt war von Ende Juni die Rede gewesen.

Abwicklung soll bis zu 700 Millionen Euro einbringen

Die Abwicklung des Konzerns – der Ausverkauf der restlichen Ware sowie etwa der Verkauf von Immobilien und Auslandsgesellschaften – könnte laut Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz zwischen 500 und 700 Millionen Euro bringen. Dem stehen bislang Forderungen in Höhe von 665 Millionen Euro entgegen.

Insgesamt sind rund 25.000 Schlecker-Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen. Die gekündigten Mitarbeiter, vor allem Frauen, sollen nach dem Willen von Arbeitsministerin Ursula von der Leyen ( CDU ) und Arbeitsagenturchef Frank-Jürgen Weise Fachkräftelücken in anderen Branchen füllen. Besonders gesucht würden Erzieher und Altenpfleger .

Die Arbeitsagenturen wollten ihnen vollwertige Umschulungen in diese Mangelberufe anbieten, hatten von der Leyen und Weise am Donnerstag angekündigt. Im Frühjahr waren bereits 11.190 Schlecker-Beschäftigte entlassen worden. Von ihnen haben den Angaben zufolge bislang rund 5.000 entweder einen neuen Job oder werden weiterqualifiziert . Allerdings hätten weniger als 2.500 eine vollwertige neue Stelle angetreten.