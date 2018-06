Airbus baut sein erstes Flugzeugwerk in den USA . In dem geplanten Werk im Bundesstaat Alabama sollen voraussichtlich bereits 2015 die ersten Maschinen montiert werden, teilte das Unternehmen mit. Von 2018 an sei die Produktion von 40 bis 50 Flugzeugen pro Jahr vorgesehen. Dabei werde es sich um Mittelstrecken-Maschinen des Typs A319, A320 und A321 handeln. Etwa 1.000 Arbeitsplätze sollen an dem Standort entstehen.

Nach Angaben von Airbus will das Unternehmen damit seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern. "Die Zeit für eine Expansion von Airbus in Amerika ist gekommen", sagte Unternehmenschef Fabrice Brégier. Die USA seien der weltweit größte Markt für Flugzeuge wie den Airbus A320. Für die kommenden 20 Jahre schätzt das Unternehmen den Bedarf auf 4.600 Maschinen.

Mit dem Schritt greift die Tochter des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS seinen Konkurrenten Boeing künftig direkt auf dessen Heimatmarkt an. Bislang kommt Airbus hier gerade mal auf einen Marktanteil von 20 Prozent. Nach einer Fabrik in China ist es das zweite Airbus-Werk außerhalb Europas. Bislang fertigt das Unternehmen vor allem in Frankreich und Deutschland.