Die Google-Managerin Marissa Mayer wird neue Chefin des US-Internetkonzerns Yahoo. Der Aufsichtsrat habe sich einstimmig auf die Personalie geeinigt, teilte das Unternehmen mit. Mayer bringe eine "beispiellose Erfahrung in den Bereichen Technologie, Design und Produktvermarktung" mit. Bereits an diesem Dienstag wird Mayer ihr neues Amt antreten.

Sie habe eine "fantastische Zeit bei Google gehabt", sagte Mayer der New York Times , die als Erstes über den Wechsel berichtet hatte. Es sei aber letztlich eine "ziemlich einfache Entscheidung" gewesen, den neuen Job anzutreten. Yahoo sei schließlich eine der besten Marken im Internet.

Mayer hatte vor 13 Jahren als Mitarbeiterin Nummer 20 bei Google angefangen. Sie war maßgeblich an der Entwicklung der Suchmaschine der aufstrebenden Internetfirma beteiligt und gilt als verantwortlich für das schlichte Design der Website. Zuletzt leitete die 37-Jährige die Geo-Dienste und lokalen Services bei Google.

Für Yahoo ist es schon der zweite Chefwechsel in diesem Jahr: Hoffnungsträger Scott Thompson, der vom eBay-Bezahldienst PayPal gekommen war, bekleidete das Amt nur wenige Monate und musste es wegen eines falschen Titels in seinem Lebenslauf abgeben. Seitdem wurde Yahoo von Ross Levinsohn kommissarisch geführt.

Dabei bräuchte Yahoo dringend Stabilität: Der Internetpionier steht im überlebenswichtigen Werbegeschäft unter enormen Druck – ausgerechnet vonseiten Googles. Bei der Internetsuche hatte sich Yahoo bereits mit dem Softwarekonzern Microsoft verbündet.

Laut New York Times hat Marissa Mayer erst am Montagnachmittag per Telefon bei Google gekündigt. Sie war neben den zwei Gründern Larry Page und Sergey Brin sowie dem langjährigen Konzernchef und jetzigen Verwaltungsratsvorsitzenden Eric Schmidt eines der wenigen bekannten Gesichter des Unternehmens.