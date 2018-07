Opel-Chef Karl-Friedrich Stracke ist zurückgetreten. Er habe neben dem Posten als Vorstandsvorsitzender auch den als Präsident von General Motors Europe abgegeben, teilte die Adam Opel AG mit. Stracke werde Sonderaufgaben für GM zu übernehmen. GM-Vize Stephen Girsky werde die Geschäfte von GM in Europa kommissarisch leiten.

Genaue Gründe für Strackes Rücktritt gab Opel nicht bekannt, auch keine Details zu dessen künftigen Sonderaufgaben. Der 56-jährige Ingenieur war erst im April 2011 an die Spitze von Opel gerückt. Wie es weiter hieß, wird der Aufsichtsrat von Opel in Kürze einberufen, um einen vorübergehenden Nachfolger für das Amt des Vorstandschefs zu benennen. Stracke sagte, er räume seinen Posten in dem Wissen, dass Opel "in eine gute Zukunft steuert". Er freue sich, für GM andere Aufgaben zu übernehmen.

Stracke hatte erst kürzlich einen Zukunftsplan für den angeschlagenen Autobauer für die kommenden Jahre vorgestellt. Er sah unter anderem eine neue Markenstrategie, Export in andere Länder und Investitionen in 30 neue Modelle bis 2014 vor – eines davon, der Kleinwagen Adam, wurde erst am gestrigen Mittwoch als Weltpremiere vorgestellt. Am selben Tag kündigte Stracke in der Bild -Zeitung noch "23 neue oder aufgefrischte Modelle" bis 2016 an, außerdem eine "Qualitäts- und Service-Offensive". Eine verstärkte Partnerschaft mit dem französischen Autokonzern PSA ( Peugeot , Citroën ) soll zudem Vorteile im Einkauf und der Logistik bringen. Der Rücktritt ändere an dem Sanierungsplan aber nichts, betonte ein Opel-Sprecher.

"Chaos pur"



In dem Bild -Interview räumte Stracke zugleich ein, die US-Konzernmutter General Motors (GM) sei "zu Recht ungeduldig" mit Opel: "Deswegen müssen wir so schnell wie möglich wieder profitabel werden. Wir dürfen unserer Mutter nicht länger auf der Tasche liegen."

Laut Bloomberg hat das GM-Europageschäft (Opel/ Vauxhall ) seit 1999 Verluste von 16,4 Milliarden Dollar angehäuft. Auch im vergangenen Jahr verbuchte Opel einen Vorsteuerverlust von 747 Millionen Euro. Dabei wollte die deutsche GM-Tochter schon 2011 wieder schwarze Zahlen schreiben.

Mitten in der tiefen Krise steht Opel damit erst einmal ohne Führung da. Stephen Girsky dürfte als längerfristiger Opel-Chef nicht in Frage kommen, er gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge des derzeitigen GM-Chefs Dan Akerson. "Das ist Chaos pur", kommentierte Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. "Jetzt ist zu erwarten, dass die eiserne Hand aus Detroit durchregiert und viel Schaden anrichtet." Dudenhöffers Kollege Stefan Bratzel vermutet: "GM muss mit dem Sanierungsplan unzufrieden sein, sonst hätte Stracke nicht gehen müssen."