Die insolvente Drogeriemarktkette Schlecker hat bei ihren Gläubigern Schulden von mehr als einer Milliarde Euro. Insgesamt hätten 22.738 Gläubiger Forderungen in Höhe von 1,075 Milliarden Euro geltend gemacht, teilte Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz mit.

Die größten Posten bei den Schulden machten Verbindlichkeiten aus Warenlieferungen aus, sowie Ausstände gegenüber dem Personal. Geiwitz rechnet damit, dass die Summe noch größer wird. Er erwarte noch viele weitere Forderungen, die von Arbeitnehmern noch nachgereicht würden.

Große Hoffnung, dass die Beschäftigten ihr Geld wiedersehen, machte der Insolvenzverwalter den Gläubigern aber weiterhin nicht. "Ob ihre Forderungen jemals bedient werden, steht in den Sternen", sagte auch ver.di-Handelsexperte Bernhard Franke.

Die Hauptgläubiger sind der Kreditversicherer Euler Hermes, der Lieferant Markant, die Mitarbeiter sowie die Agentur für Arbeit, die Insolvenzgeld vorgestreckt hatte. Die Forderungen der ehemaligen Beschäftigten beziehen sich zum Beispiel auf nicht bezahlte Überstunden. Wie hoch die Insolvenzmasse ist, aus der die Forderungen bezahlt werden müssten, ist nicht bekannt. "Dazu machen wir keine Angaben", sagte ein Sprecher.

IhrPlatz-Filialen werden übernommen

Zugleich wurde bekannt, dass in den kommenden Tagen weitere Filialen der Schlecker-Tochter IhrPlatz verkauft werden. "Am Freitag ist die Unterzeichnung des Vertrages mit MTH Retail geplant", sagte ein Sprecher des Insolvenzverwalters. Die österreichische Unternehmensgruppe wollte IhrPlatz ursprünglich komplett übernehmen und weiterführen. MTH ist in Deutschland mit den Haushaltswaren-Discount-Ketten Mäc-Geiz und Pfennigpfeiffer vertreten.

Am Mittwoch hatte Rossmann, Deutschlands zweitgrößte Drogeriemarktkette, angekündigt, 104 der insgesamt 490 Filialen von IhrPlatz übernehmen zu wollen. Insgesamt arbeiten dort noch etwa 4.000 Menschen.

Ermittlungen gegen Schlecker-Familie

Schlecker und Ihr Platz hatten im Januar Insolvenz angemeldet, nachdem Schlecker über Jahre hinweg Verluste gemacht hatte. Allein im Jahr 2011 machte die Drogeriekette laut Insolvenzverwaltung etwa 200 Millionen Euro Minus. Nachdem ein Verkauf der einst größten deutschen Drogeriekette gescheitert war, hatten sich die Gläubiger Anfang Juni für eine Abwicklung des Unternehmens entschieden .

Seit gut drei Wochen sind sämtliche Schlecker-Läden geschlossen, 25.000 Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz . Seit dieser Woche ermittelt zudem die Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen Anton Schlecker und 13 weitere Beschuldigte wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung und der Untreue im Zusammenhang mit dem Niedergang des Familienimperiums.