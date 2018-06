Sind unsere Banken sicher? Und ab wann sind sie es nicht mehr? In der Schweiz lautet die Antwort: keine Ahnung. Dies lässt sich jedenfalls aus dem Hickhack schließen, das dieser Tage dort ausgefochten wird, und zwar auf höchster Ebene. Es ist ein Streit, wie er eigentlich in jedem Land mit denselben Argumenten laufen könnte – und stets mit beunruhigenden Einsichten.



Natürlich werden die Finanzrisiken in der Schweiz etwas sorgenvoller betrachtet, denn das kleine Land verfügt gleich über zwei Großbanken der obersten Gewichtsklasse: UBS und Credit Suisse . Zusammen haben sie eine Bilanzsumme von 2.500 Milliarden Franken, fünfmal so viel wie die Wertschöpfung des ganzen Landes, und ihre heikle Bedeutung zeigt sich auch daran, dass beide Banken zu jenen neun lebenswichtigen Häusern gehörten, welche der US-Finanzmarktaufsicht soeben ihr "Testament" für Katastrophenzeiten unterbreiten mussten.

Die Schweiz muss sich also besonders intensiv mit dem Problem Großbanken auseinandersetzen. Im Februar verabschiedete die Schweiz ein Too-Big-To-Fail -Gesetzespaket, das von Politikern gern als das strengste der Welt gerühmt wird. Künftig müssen die helvetischen Großbanken bis zu 19 Prozent Eigenkapital aufbauen, sie müssen strengere Liquiditätsvorschriften erfüllen als in anderen Ländern und ihre Risiken besser verteilen. Zudem müssen sie Sollbruchstellen einführen, damit man wichtige Bankaufgaben im Falle eines Bankrotts sofort auf lebensfähige Firmenteile übertragen und dort weiterlaufen lassen kann.

Wie in solchen Fällen üblich, hatten die Vertreter der Großbanken anfangs noch vor Wettbewerbsnachteilen gewarnt, aber am Ende gingen die neuen Regeln ohne große Lobbyschlachten durch. Trotzdem kehrte keine Ruhe ein. Denn offenbar blieb die Frage, ab welchem Punkt die Banken zu Hasardeuren werden, auch jetzt noch strittig.

Die nächste Stufe begann Mitte Juni mit einer Ohrfeige der Schweizerischen Nationalbank. Bei einem Mediengespräch forderte der Vizepräsident der Notenbank, Jean-Pierre Danthine, die Großbanken auf, ihr Eigenkapital rasch zu erhöhen – möglichst noch vor Jahresende. Nur so könnten sie sich wirklich gegen die Euro-Krise wappnen. Weniger Risiken, Dividendenverzicht, eventuell sogar eine Kapitalerhöhung. Dies sind nur einige Vorschläge, welche der Nationalbanker den Großbankern ans Herz legte.

Die betroffenen Aktien rasselten in den Keller, kaum waren die Worte gesprochen, vor allem jene der Credit Suisse. Denn hier witterten die Analysten der Nationalbank am meisten Aufholbedarf. Das Haus am Zürcher Paradeplatz galt noch vor Kurzem als musterhaft, es war ohne größere Einbrüche durch die Finanzkrise gekommen und zeigte sich danach stets willig, wenn neue, strengere Anforderungen gesetzt wurden.