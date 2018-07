Es ist nicht gerade so, als würde sich Karsten Weide über den Kurseinbruch der Facebook-Aktie freuen. Aber man merkt doch deutlich: Der Silicon-Valley-Analyst von International Data Corporation fühlt sich bestätigt. Der Neue-Medien-Experte deutscher Herkunft beobachtet seit den neunziger Jahren in der Bay Area bei San Francisco die Hightech-Branche mit ihren Booms und Crashs.

Schon zum spektakulären Handelsstart an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq vor drei Monaten hatte er gewarnt, dass die Bewertung des US-Unternehmens viel zu hoch angesetzt sei. Mittlerweile hat sich der Börsenwert von Facebook halbiert. Am Donnerstag sank der Unternehmenskurs zwischenzeitlich auf den absoluten Tiefstand von 19,69 Dollar. Er schloss dann zwar leicht darüber bei 19,87 Dollar , aber trotzdem mit 6,23 Prozent deutlich im Minus.

Seine Zweifel über die Facebook-Bewertung hat Weide zum Börsenstart auch den Anlegern an der Wall Street offengelegt. Höchstens halb so hoch dürfte sie sein, riet er. Aber die Banker hätten das nicht hören wollen, schließlich hätten sie davon profitiert, sagt der Analyst. Sie hielten an der beeindruckenden Marke von mehr als 100 Milliarden Dollar für die Unternehmensbewertung fest: 38 Dollar wollten die Konsortialbanken am Tag des Börsengangs für jedes Facebook-Papier haben.

In drei Wochen um ein Drittel verloren

Nun hat sich der Kurswert halbiert. Der letzte Verlustschub kam zustande, weil die Haltefrist für 271 Millionen Aktien von Altanteilseignern auslief. Damit ist das Gesamtvolumen handelbarer Facebook-Aktien von zuvor 421 Millionen noch einmal um 60 Prozent angestiegen.

Diese Ausweitung des Angebots bei ausbleibender Nachfrage erhöht den Druck auf den Aktienpreis. Insbesondere sehr frühe Investoren wie Paypal-Gründer Peter Thiel, der kurz vor Fristende noch mehr als neun Millionen seiner Anteilsscheine in leichter handelbare Class-A-Aktien umgewandelt hatte, könnten diese Chance zum Verkauf genutzt haben.

Dass die Facebook-Aktien am Donnerstag nicht noch gravierender nachgaben, liegt daran, dass die Investoren schon darauf vorbereitet waren: Allein in den vergangenen drei Wochen verlor der Preis um knapp ein Drittel, nachdem er sich zuvor einige Wochen stabil um die 30-Dollar-Marke gehalten hatte.

Seit dem ersten Handelstag sind die Anteilsscheine kein einziges Mal über dem Ausgabekurs aus dem Handel gegangen. Pünktlich mit dem Börsengang war es mit dem Facebook-Hype vorbei: Innerhalb weniger Tage, Stunden eigentlich, schlug die Euphorie in Ernüchterung um. Hauptgrund sind die Zweifel am Erlösmodell des Netzwerks. Außenseiter-Meinungen wie die von Weide sind längst zum Mainstream geworden. "Die Blase ist geplatzt", fasst der Analyst zusammen.