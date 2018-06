Die Überlebenschancen für den insolventen Versandhändler Neckermann werden immer geringer. Es werde zwar noch mit einem Investor über eine Übernahme verhandelt, doch aus rechtlichen Gründen gab Neckermann.de am Mittwoch seine Abwicklung zum 1. Oktober bekannt. Sollten die Verhandlungen scheitern, würden damit rund 2.400 Beschäftigte in der kommenden Woche ihren Job verlieren .

"Nach monatelangen Gesprächen mit potenziellen Investoren konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Investor gefunden werden", teilte Neckermann mit. Deswegen würden "die meisten Mitarbeiter" zum 1. Oktober freigestellt. Über eine interne Jobbörse sei bereits "eine große Anzahl" an Beschäftigten an andere Unternehmen vermittelt worden. Die Insolvenzverwaltung habe die Belegschaft am Morgen über die Situation informiert.

Von der Entscheidung sind die Firmen Neckermann.de GmbH , die Neckermann Logistik GmbH und die Neckermann.Contact Heideloh GmbH in Sachsen-Anhalt betroffen. Das Ende der Logistik GmbH mit rund 820 Beschäftigten zeichnete sich schon länger ab. Für den Versandhandel besteht aber noch Hoffnung auf eine Rettung durch den verbliebenen Investor, hieß es.

Ohne Insolvenzgeld kann Neckermann Löhne nicht zahlen

Zum Ende des Monats läuft das von der Arbeitsagentur ausgezahlte Insolvenzgeld aus. Aus eigener Kraft ist Neckermann nach dem Rückzug des US-Investors Sun Capital nicht in der Lage, die Löhne und Gehälter zu zahlen.

Neckermann hatte im Juli Insolvenz angemeldet, weil Sun Capital einen Sanierungsplan für das Unternehmen nicht mittragen und für die Sanierung kein Geld geben wollte. Der Geschäftsbetrieb wurde in den vergangenen Wochen aber fortgesetzt. Am Wochenende war die in einem getrennten Insolvenzverfahren geführte Neckermann-Tochter Happy Size an einen Konkurrenten verkauft worden, der möglichst viele der rund 80 Arbeitsplätze erhalten will.

Bis Anfang 2008 hatte Neckermann zum ebenfalls pleite gegangenen Handelskonzern Arcandor gehört. Arcandor ging 2009 in die Insolvenz. Zu dem Konzern gehörte auch der Versandhändler Quelle, der als Katalogversender ebenfalls Probleme hatte.