EADS will nach der gescheiterten Fusion mit BAE Systems seine Arbeit in der Rüstungssparte überdenken. "Wir müssen unsere Konzernstrategie und insbesondere unsere Verteidigungsaktivitäten auf den Prüfstand stellen", schreibt EADS-Chef Tom Enders in einem Brief an die Mitarbeiter. "Eines steht jedoch schon fest: Es gibt kein Zurück zum Ausgangspunkt – und das gilt nicht nur für die Strategie."

Die EADS-Rüstungstochter Cassidian leidet seit Langem unter den Kürzungen der europäischen Wehrhaushalte, es gibt teilweise Kurzarbeit. Das zivile Luft- und Raumfahrtgeschäft will EADS aber weiter ausbauen, schreibt Enders. "Lassen Sie uns jetzt an die Zukunft denken und diese planen."

Am Mittwoch hatten EADS und BAE Systems wie erwartet ihre Pläne für den Bau eines neuen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns aufgegeben. Sie kapitulierten damit vor dem politischen Widerstand der Regierungen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien .

EADS-Chef sieht Bundesregierung in der Schuld

Deutschland und Frankreich verfügen direkt und indirekt über jeweils etwa 22 Prozent der EADS-Anteile, die deutschen Interessen nimmt der Autokonzern Daimler wahr. Größter Streitpunkt war die Verteilung der Anteile zwischen den Staaten nach einer Fusion der beiden Konzerne.

Enders schreibt in dem Brief, er habe vor allem den Widerstand aus der deutschen Regierung unterschätzt. Seitens der französischen und britischen Regierungen habe es starke Bemühungen gegeben, die politischen Hürden zu überwinden. Verteidigungsminister Thomas de Maizière ( CDU ) hatte Vorwürfe bestritten, dass deutscher Widerstand die Fusion verhindert habe.