Die US-amerikanischen Kartellwächter bereiten laut Medienberichten eine Wettbewerbsklage gegen den Internetkonzern Google vor. Nach einer 19 Monate dauernden Untersuchung der Handelsbehörde FTC enthalte der Entwurf für den Abschlussbericht eine Klageempfehlung, berichteten die New York Times und die Nachrichtenagentur Bloomberg . Darüber entscheiden werden die fünf Kommissare der FTC. Derzeit neige die Mehrheit von ihnen zu einer Klage, berichtete Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Darunter sei auch der Vorsitzende Jon Leibowitz.

Google beherrscht weitgehend die Suche im Internet. Konkurrenten werfen dem Konzern vor, seine dominante Position gegen sie zu missbrauchen, indem es Suchergebnisse manipuliere und eigene Dienste in den Vordergrund stelle. Google wies solche Anschuldigungen stets zurück.

Auch wenn die Kommission eine Klage empfiehlt, könnte Google noch eine außergerichtliche Einigung eingehen. Aktuell führten Google und seine Konkurrenten Einzeltreffen mit den Kommissaren durch, um ihre Positionen vorzutragen, schrieb Bloomberg.

An dem mehr als 100 Seiten starken Entwurf werde zwar noch weiter gearbeitet, aber die zentralen Schlussfolgerungen dürften unverändert bleiben, schrieb die New York Times . Die FTC stelle bereits ein Team für ein Gerichtsverfahren zusammen. Nach jüngsten Aussagen soll die Entscheidung über eine Klage noch in diesem Jahr fallen.

Gegen Google laufen mehrere Untersuchungen

Google wird auch in Europa von der EU-Kommission in einer Wettbewerbsuntersuchung unter die Lupe genommen. In den USA führen zudem Staatsanwälte der Bundesstaaten Texas , Ohio , New York , California , Oklahoma und Mississippi eigene Untersuchungen durch. Google hat mit seiner führenden Internet-Suchmaschine je nach Weltregion Marktanteile zwischen 60 und mehr als 90 Prozent.

Die FTC prüft zugleich den Vorwurf, dass Googles automatisiertes Anzeigensystem AdWords Konkurrenten benachteilige, die Werbung bei der führenden Internet-Suchmaschine schalten wollen.

Außerdem wird den Berichten zufolge das Vorgehen von Google im Smartphone-Geschäft untersucht. Unter anderem geht es um die Frage, ob Google Herstellern von Geräten mit seinem Betriebssystem Android Einschränkungen vorschreibe.

Weiter steht der Einsatz von Patenten im Fokus. Seit dem Kauf des Handy-Pioniers Motorola in diesem Jahr ist Google direkt in den Patentkrieg der Mobilfunk-Branche eingebunden. Viele der von Motorola ins Feld geführten Patente gehören zum Grundstock von Standards wie etwa UMTS. Für sie gelten besondere Lizenz-Regeln und ihr Einsatz in Patentverfahren ist umstritten.