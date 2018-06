Der französische Autobauer PSA Peugeot Citroën hat im Jahr 2012 mit fünf Milliarden Euro den höchsten Nettoverlust seiner Geschichte verbucht. Dies sei auf die Abhängigkeit vom schwierigen europäischen Markt sowie Abschreibungen in Höhe von 4,7 Milliarden Euro zurückzuführen, teilte das Unternehmen bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz mit. Der Umsatz schrumpfte um 5,2 Prozent auf 55,4 Milliarden Euro.

Peugeot leidet noch stärker als die europäische Konkurrenz unter der Krise in Europa , da der Konzern weniger in Asien und Amerika verkauft als andere Unternehmen. 2011 hatte Peugeot noch einen Gewinn von 588 Millionen Euro in der Bilanz stehen. Um aus der Misere herauszukommen, will der Autohersteller 8.000 Stellen streichen und ein Werk schließen.

Der Konzern verkauft viele seiner Peugeot- und Citroën-Modelle in Südeuropa, das von Wirtschaftsschwäche und hoher Arbeitslosigkeit besonders betroffen ist. Hinzu kommt, dass Peugeot auch auf diesen Märkten Anteile verliert, beispielsweise an Volkswagen und Hyundai-Kia.

"Grundlagen für Erholung gelegt"

Peugeot-Chef Philippe Varin gab sich dennoch optimistisch: Mit den Sparmaßnahmen liege man über Plan. "Die Grundlagen für unsere Erholung sind gelegt", sagte er. Diese Ankündigung fand an der Börse positiven Widerhall. Die Aktie stieg zum Handelsbeginn um rund fünf Prozent, gab aber dann wieder etwas nach.

Peugeot intensiviert derzeit auch die Zusammenarbeit mit dem US-Automobilkonzern General Motors . Im Januar hatten die beiden Unternehmen eine weitreichende Kooperation bei der Fahrzeugentwicklung bekanntgegeben. Dies soll 2013 zu Einsparungen von weiteren 600 Millionen Euro führen.

Dabei gibt Opel zwei wichtige Projekte in die Hände des französischen Partners. Zwei neue Plattformen sollen auf der Peugeot-Technik basieren, eine für kompakte Familienwagen in der Größe des Opel Zafira und eine für Autos im Segment des erfolgreichen Opel Meriva. Opel leidet unter ähnlichen Problemen wie Peugeot. GM will deswegen sparen und die Fahrzeugproduktion im Werk Bochum spätestens 2016 einstellen.