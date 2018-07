Warnstreiks bei der Bahn haben bundesweit Verspätungen verursacht. Ein Sprecher der Deutschen Bahn sprach von erheblichen Auswirkungen. Dies betreffe den Nah- wie auch den Fernverkehr. Besonders Pendlerstrecken seien "stark betroffen". Auch nach dem Ende der Streiks sei mit Behinderungen zu rechnen, teilte die Bahn mit.

Zwischen 6 und 8 Uhr hatten Mitglieder der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) an verschiedenen Standorten bundesweit die Arbeit niederlegt. Begonnen haben die Streiks in Hamburg und Berlin , wie die EVG mitteilte. Auch in Kiel , Frankfurt und mehreren Städten in Sachsen traten Bahn-Mitarbeiter in den Ausstand. Die Gewerkschaft hat unter anderem Reinigungskräfte, Werkstattmitarbeiter und Schalterpersonal aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Die meisten Lokführer sind dagegen in der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) organisiert.

Weitere Warnstreiks seien vorerst nicht geplant, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Die EVG hoffe, das Signal sei bei der Bahn angekommen. Nun solle erst einmal verhandelt werden.

Gewerkschaft fordert 6,5 Prozent mehr Lohn

Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Lohnerhöhung von 6,5 Prozent mit einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Bahn hatte zuletzt Steigerungen von 2,4 zum 1. Mai 2013 und weiteren 2,0 Prozent zum 1. April 2014 angeboten. Außerdem will sie die betriebliche Altersvorsorge erhöhen und eine Einmalzahlung von 400 Euro gewähren. Die Gewerkschaft lehnte das Angebot als unzureichend ab.

Die Bahn reagierte mit Unverständnis auf den Warnstreik. Es sei absurd, jetzt zu streiken, nachdem über das aktuelle Lohnangebot der Deutschen Bahn noch gar nicht verhandelt worden sei, sagte eine Unternehmenssprecherin. Im Laufe des Nachmittags sollen die Tarifverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten fortgesetzt werden.