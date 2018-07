Jetzt ist die Spaltung bei Opel offenkundig: Die Beschäftigten im Werk Bochum haben mit großer Mehrheit den Mastervertrag abgelehnt. Damit stemmt sich Bochum gegen den Rest der deutschen Opel-Familie – und gegen die Führung der IG Metall. Denn den Deutschlandplan hatten die meisten Betriebsräte sowie die IG-Metall-Vertreter der deutschen Opel-Standorte mit dem Unternehmensvorstand im Februar unterzeichnet. Die Belegschaften an den Standorten Kaiserslautern, Dudenhofen und Rüsselsheim hatten dem Mastervertrag bereits zugestimmt, und die Mitarbeiter in Eisenach werden dies voraussichtlich am kommenden Dienstag tun.

Die Motive für die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse liegen auf der Hand. Zwar müssen alle Beschäftigten Zugeständnisse machen, etwa durch die zeitliche Verschiebung von Tariferhöhungen, aber die weitaus größte Last muss Bochum tragen, wo die Produktion kompletter Fahrzeuge im Jahr 2016, so der Plan, eingestellt werden sollte.

Allerdings hatte das Unternehmen im Falle der Zustimmung für Bochum einen guten Teil der Beschäftigten eine Perspektive vor Ort versprochen und die meisten anderen hätten bis dahin Zeit gehabt, sich nach einer beruflichen Alternative umzuschauen.

Ein Bärendienst für die Beschäftigten

Aber in Bochum haben sich Betriebsrat und lokale IG-Metall-Vertreter für die harte Linie entschieden. Sie sind nun in die Fundamentalopposition gegangen, statt pragmatisch das rauszuholen, was das Opel-Management (und damit die Mutter General Motors) bereit war, für eine "sanfte Landung" (so ein Opel-Vorstand) zu investieren.

Die Opel-Führung will jetzt hart bleiben. Das würde bedeuten, dass mehr Leute in Bochum ihren Job verlieren könnten und dazu auch noch zwei Jahre früher. Angesichts der äußerst flauen Autonachfrage in Europa ist ein Einlenken des Managements eher unwahrscheinlich.

Die Hardliner der IG Metall in Bochum haben einen Sieg errungen. Aber er ist vor allem ideologisch. Und genau damit könnten sie ihren Mitgliedern einen Bärendienst erwiesen haben. Obendrein haben sie die IG-Metall und die Opel-Betriebsräte in ein Dilemma gestürzt. Bleibt zu hoffen, dass Opel wenigstens einen Teil der Initiativen für den Standort Bochum weiter unterstützt. Eines ist jetzt schon sicher: Der ums Überleben kämpfenden Marke tut die Spaltung nicht gut.