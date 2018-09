Wegelin & Co. ist von einem Gericht in New York wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilt und zur Zahlung von 58 Millionen Dollar verdonnert worden. Die Bank hatte sich vor zwei Monaten schuldig bekannt, ihren Kunden dabei geholfen zu haben, mehr als 1,2 Milliarden Dollar vor dem amerikanischen Fiskus zu verstecken. Es sei das erste Mal, dass eine ausländische Bank wegen eines solchen Falles in den USA verurteilt worden sei, teilte die Bundesstaatsanwaltschaft von Manhattan mit.

Zusammen mit zuvor eingezogenen 16 Millionen Dollar muss die Bank nun insgesamt 74 Millionen Dollar (57 Millionen Euro) zahlen. Die Summe setzt sich zusammen aus einer Strafe, Schadenersatz für entgangene Steuereinnahmen sowie der Abschöpfung erzielter Gewinne. Der leitende Staatsanwalt Preet Bharara sagte: "Wegelin hat einen hohen Preis gezahlt."

Die 1741 gegründete Privatbank hatte aus Furcht vor einer existenzbedrohenden Strafe den unkritischen, größeren Teil ihres Geschäfts mit vermögenden Privatkunden vorsorglich verkauft – und sich damit faktisch selbst aufgelöst.

USA machen Jagd auf Steuersünder aus der Schweiz

Die US-Justiz macht seit Jahren verstärkt Jagd auf Steuersünder und hat dabei vor allem Banken aus der Schweiz im Visier. Auch große Institute wie die UBS , die Credite Suisse oder die bekannte Privatbank Julius Bär beobachten die Ermittler. Unter dem Druck der US-Regierung hat die Schweiz ihr Bankgeheimnis durchlöchert. Einige Banken haben Kundendaten an die USA übermittelt.

Wegelin hatte sich zusammen mit dem Schuldeingeständnis Anfang Januar bereit erklärt, die Millionenzahlung zu leisten. Das kürzte das Verfahren ab. Ein Richter musste der Übereinkunft zwischen der Bank sowie der Staatsanwaltschaft und der Steuerbehörde IRS nun noch zustimmen. Das galt als reine Formsache.