Die Bundesnetzagentur droht der Deutschen Bahn wegen der Probleme im Mainzer Stellwerk mit einem Zwangsgeld von 250.000 Euro. Die Bahntochter DB Netz AG müsse unverzüglich geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Betriebsbeeinträchtigungen ergreifen, zitiert das Handelsblatt aus einem Bescheid. Nach Angaben eines Sprechers der Netzagentur hatten sich vor den Vorfällen in Mainz bereits private Verkehrsunternehmen beschwert, dass es anderswo zu Zugausfällen gekommen sei. Die Netzagentur hatte insgesamt acht Standorte mit Problemen genannt. Zumeist war Personalmangel die Ursache.

Die Bahn will indes handeln: Gemeinsam mit der Eisenbahngewerkschaft EVG vereinbarte sie, alle Personalplanungen für das kommende Jahr mit den Beschäftigten zu überprüfen . "Wir haben die Reset -Taste gedrückt", sagte EVG-Chef Alexander Kirchner . Überstunden sollten möglichst komplett abgebaut, gewährte Urlaubs- und Ruhetage eingehalten werden. Konzernweit seien acht Millionen Überstunden und neun Millionen Stunden ausstehender Urlaub aufgelaufen. Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber sagte: "Wir haben uns vorgenommen, gemeinsam daran zu arbeiten, dass sich ein solches Debakel nicht wiederholt." Der Prozess werde zeigen, wo Neueinstellungen notwendig seien.

Auch nach dieser Einigung will der Bund die Bahn genau beobachten. Bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 18. September solle der Konzern Auskunft geben, ob Probleme wie am Mainzer Hauptbahnhof bundesweit vorkommen könnten, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums.



Mit den Personalproblemen am Mainzer Stellwerk wird sich auch der Bundestagsverkehrsausschuss beschäftigen. Allerdings nicht so bald: Bundestagspräsident Norbert Lammert lehnte die Sondersitzung in der Sommerpause ab, da eine besondere Dringlichkeit nicht gegeben sei.