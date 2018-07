Inzwischen sorgt sich selbst die Konkurrenz um Facebook: Die ganze Werbung sei nicht sehr ansprechend und nutzerfreundlich, schrieb der Twitter-Mitgründer Biz Stone vor wenigen Tagen auf Medium.com.Er habe deshalb eine Idee: Facebook Premium. Für zehn Dollar im Monat sollten Facebook-Nutzer die Möglichkeit haben, die Plattform werbefrei zu nutzen. Wenn nur zehn Prozent der Nutzer das Angebot annähmen, rechnete Stone vor, könne Facebook zwölf Milliarden Dollar im Jahr machen. Das sei mehr, als die Seite derzeit mit Werbung verdiene. Der Twitter-Manager traf einen Nerv.

Zwar konnte das Netzwerk mit seinem jüngsten Quartalsbericht die Zweifler an der Wall Street endlich beruhigen. Die hatten zunehmend Sorge, Facebook finde keine Antwort auf die Frage, wie es die wachsende Zahl an mobilen Nutzern zu Geld machen könne. Unbegründet, wie sich zeigte.

Statt eines Verlustes wie im Vorjahr meldete Facebook im zweiten Quartal einen Gewinn von 331 Millionen Dollar, der Umsatz lag mit 1,81 Milliarden Dollar um 53 Prozent höher als im Vorjahr. 41 Prozent des Geldes machte das Unternehmen im Mobilgeschäft. "Die Arbeit, die wir geleistet haben, zeigt sich in unseren guten Ergebnissen und gibt uns eine gute Basis für die Zukunft", sagte der 28-jährige Chef Mark Zuckerberg. Die Facebook-Aktie schoss um 19 Prozent nach oben – und lag zum ersten Mal seit dem Börsenstart im Mai 2012 in der Nähe des Ausgabepreises.

Der Erfolg hat seinen Preis

Zuckerberg hat das Führungsteam in den vergangenen Monaten umgebaut. Er wollte die besten Köpfe in einer Taskforce zusammenführen. Deren Auftrag: Mehr Zeit mit den Werbekunden verbringen, das Verhältnis zu den großen Marken verbessern und neue Anzeigenformate entwickeln. Zuckerberg will sicherstellen, dass Facebook auf dem milliardenschweren Werbemarkt ganz vorne mitspielt.

Doch der Erfolg hat seinen Preis. "Facebook läuft Gefahr, den Bogen zu überspannen", sagt Nate Elliot von der Investmentberatung Forrester. Beim Versuch, sich gegenüber den skeptischen Investoren zu beweisen, drohe das Netzwerk, seine Nutzer aus den Augen zu verlieren. Schon jetzt machen Anzeigen rund fünf Prozent aller Einträge auf dem Netzwerk aus, oft sind bis zu acht Stück gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen. "Sie haben zu viel Werbung in ihr System gepumpt", sagt Elliot. Inzwischen schalten mehr als eine Million Unternehmen Werbung auf Facebook. Wenn das Ziel sei, einfach nur eine weitere Seite zu werden, die Anzeigen verkaufe, sagt der Analyst, mache das Netzwerk "einen riesigen Fehler".



Während die werbetreibende Industrie und die Wall Street glücklich sind, steigt der Frust der Nutzer. Vor wenigen Tagen legte der American Customer Satisfaction Index eine Studie vor, nach der mehr als ein Viertel aller Facebook-Nutzer die Anzeigen als störend empfinden. Zum Vergleich: Beim Karrierenetzwerk LinkedIn sind es nur 23 Prozent, bei Twitter gerade mal 12.