Twitter will an die Börse. Der Kurznachrichtendienst habe für den geplanten Börsengang ein Börsenprospekt bei der Aufsichtsbehörde SEC eingereicht, erklärte das Unternehmen am Donnerstag per Tweet .

Die Botschaft war wie gewohnt kurz: "We’ve confidentially submitted an S-1 to the SEC for a planned IPO. This Tweet does not constitute an offer of any securities for sale."

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Das "vertrauliche Einreichen" im Tweet bezieht sich auf ein Gesetz, das vor einiger Zeit in den USA verabschiedet wurde. Demnach können Unternehmen unter bestimmten Bedingungen ihr Formular S-1 nicht-öffentlich einreichen. Normalerweise sind das Formular und die darin enthaltenen Angaben über Umsatz und Gewinn der Firma mit der Einreichung öffentlich.

Was gleichzeitig den Schluss zulässt, dass Twitter weniger als eine Milliarde Dollar Umsatz macht – ist das doch eine der Bedingungen für das vertrauliche Einreichen. Analysten gehen davon aus, dass Twitter in diesem Jahr ungefähr 500 Millionen Dollar Umsatz machen wird.



Schon seit Langem wird mit einem Börsengang von Twitter gerechnet. Der katastrophal gelaufene Börsenstart von Facebook vor einem Jahr dürfte jedoch abschreckend gewirkt haben.



Mittlerweile haben die Anleger aber das Vertrauen in Facebook wiedergewonnen, die Aktie erreichte im Laufe des Donnerstags einen neuen Höchststand . Das könnte für Twitter das Startsignal gewesen sein, nun auch Aktien auszugeben.

Der Finanzchef von Twitter, Mike Gupta, soll schon seit Monaten mit Investmentbanken über den Börsengang verhandeln, schreibt der San Francisco Chronicle . Und der Journalist Jared Keller twitterte unter Berufung auf den Wirtschaftssender BloombergTV , Goldman Sachs werde den Börsengang begleiten.

Der Wert von Twitter wurde zuletzt auf 10 bis 15 Milliarden Dollar geschätzt. Der Börsengang könnte damit zu einem der größten in der Technologieszene in diesem Jahr werden. Zum Vergleich: Facebook ist nach der Erholung des Aktienkurses rund 109 Milliarden Dollar wert (82 Milliarden Euro).

Twitter wurde im Jahr 2006 gegründet. Es ist eines der am schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke und hat nach eigenen Angaben mehr als 200 Millionen aktive Nutzer weltweit. Sein Einfluss auf die Kommunikation im Netz und die Öffentlichkeit ist erheblich. Das zeigt sich nicht nur daran, dass das Rautezeichen, Hashtag genannt, zu einem internationalen Symbol wurde . Neben Facebook ist vor allem Twitter die Plattform, über die Politik und Medien inzwischen kommunizieren .



Bislang finanzierte sich das Wachstum vor allem aus Wagniskapital. Insgesamt sind es 1,16 Milliarden Dollar, die Investoren dem Unternehmen im Tausch gegen Firmenanteile gegeben haben. Erst seit einiger Zeit versucht Twitter, über Werbung Geld zu verdienen . Offensichtlich sind die entsprechenden Zahlen gut, die Investoren wollen ihr Geld nun zurück.