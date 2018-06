Der Energiekonzern RWE erwägt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung aus Kostengründen die vorzeitige Schließung des nordrhein-westfälischen Braunkohletagebaus Garzweiler . Der Tagebau solle nur noch so lange betrieben werden, bis die Kohle in den Regionen abgebaut sei, wo Dörfer bereits umgesiedelt wurden. Dies wäre 2017 oder spätestens 2018 der Fall. Auf neue Umsiedlungen würde RWE dann verzichten. Eigentlich war geplant, bis 2045 Kohle in der Region abzubauen.

Vorstandschef Peter Terium dementierte den Bericht. RWE halte an seinen bisherigen Planungen zur Fortführung des Tagebaus Garzweiler II unverändert fest, sagte er. Die Braunkohle sei ein wichtiger Teil der Stromerzeugung des Konzerns.



Die Zeitung hatte von einer Wende hinter den Kulissen berichtet. Der Betrieb der großen Meiler rund um Garzweiler rentiere sich immer weniger. Das wachsende Angebot von Wind- und Solarenergie lässt die Preise an den Strombörsen fallen, Kraftwerke sind immer seltener am Netz.

RWE erwäge, die Zwangsumsiedelung weiterer Orte und neue Investitionen in den Ausbau des Reviers zu stoppen. Dazu könnte auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den Konzern beitragen. Es prüft seit Anfang Juni, ob die Zwangsenteignungen von Bürgern für deutsche Tagebaue rechtens sind – oder ob es nicht ein "Recht auf Heimat" gebe.

Braunkohle wichtiger Wirtschaftsfaktor

Braunkohle ist vor allem für das SPD-geführte Nordrhein-Westfalen ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In dem Sektor arbeiten etwa 35.000 Menschen. Der benachbarte Tagebau Hambach soll laut der Zeitung in jedem Fall weiter betrieben werden.

RWE will im Zuge des Konzernumbaus das Geschäft mit Strom- und Gaskunden in einer europäischen Holding bündeln, berichtet zudem das Handelsblatt . Das Geschäft in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien solle in einer europäischen Gesellschaft, einer Societas Europaea (SE), zusammengefasst werden.