Berlins Flughafenchef Hartmut Mehdorn ist endlich am Ziel. Zwar kommt der Bau des neuen Flughafens noch immer kaum voran. Aber Hauptsache, Mehdorn ist König!

Mithilfe des Aufsichtsrats hat sich der Manager endlich seines größten Widersachers entledigt. Technikchef Horst Amann ist nun nicht mehr Teil der Geschäftsführung, sondern wird künftig für Gas, Wasser und Abwasser des Flughafens zuständig sein.

Natürlich wäre es ehrlicher gewesen, Amann vor die Tür zu setzen und ihm sein volles Gehalt vertragsgemäß auszuzahlen. Schließlich konnten Amann bis zuletzt keine Verfehlungen nachgewiesen werden, die einen Rausschmiss begründet hätten. Doch Ehrlichkeit zählt wenig in dieser Flughafengesellschaft. Als der kerngesunde Amann gerade 100 Tage im Amt war, wollte er der ZEIT im vergangenen November ein Interview geben. Doch die Pressestelle sagte das Interview eine Stunde vor dem Termin ab. Amann habe eine Stimmbandentzündung, hieß es.

Der damalige Geschäftsführer ließ sich nicht immer ausbremsen. Im Januar hat Amann einem Reporterteam des ZDF auf die Frage, wann der Bau denn endlich fertig ist, geantwortet: "Ich gehe eher von 2015 aus." Zu dem Zeitpunkt klammerte sich die Politik noch an einen Termin im Herbst 2014. Aus den Verträgen, die gerade mit Siemens abgeschlossen wurden, geht aber hervor, dass Amann schon damals recht hatte und der Flughafen frühestens Ende 2015 eröffnen wird.

Amann hielt auch nichts von einer Teileröffnung des Flughafens, wie Mehdorn sie derzeit vorantreibt. Mit einigen Fliegern wird der Flughafen im nächsten Jahr im Nordpier einen Probebetrieb starten. Die Branche hat für dieses Vorhaben nur noch Spott übrig. Der Grund: Mit einigen Hundert Passagieren am Tag können keine Rückschlüsse auf das Zusammenspiel im komplexen, großen Terminal gezogen werden. Ein Karussell aufstellen und Eröffnung feiern – das geht aber natürlich schon.

Amann, der sich mit hartnäckiger Ingenieursarbeit als Projektleiter für die Bahn und den Frankfurter Flughafen einen tadellosen Ruf erarbeitete, hielt auch nichts vom Durchwurschteln. Als er vor gut einem Jahr in Berlin begann, ließ er jeden Quadratmeter des Gebäudes auf Fehler analysieren. Aus einem einfachen Grund: Nur so können Unternehmen Mängel nachgewiesen werden, nur so wissen die Bauarbeiter, was noch zu tun ist. Mit diesem Vorgehen bekam zum Beispiel der Flughafen Wien eine vergleichbar ausweglose Lage beim Bau des Terminal Skylink in den Griff. Mehdorn hingegen tat die Akribie Amanns als kleinkariert ab.

Amanns größter Fehler war wohl im Nachhinein, dass er die politische Landschaft und Berliner Kaltschnäuzigkeit unterschätzt hat. In einer letzten Verzweiflungstat hat er sich mit Mehdorn einen Dutzende Seiten langen Briefwechsel geliefert. Adressat war der Interimsvorsitzende des Aufsichtsrats und Regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Insider berichten davon, das der Aufsichtsrat auch Mehdorn gern schon wieder losgeworden wäre. Doch dafür sei der politische Preis zu hoch gewesen. Weil einer der Streithähne gehen muss, traf es nun Amann.

Der bahngestählte Politprofi Hartmut Mehdorn hat nun eine gewaltige Aufgabe vor sich. Er muss endlich zeigen, dass er mehr kann, als Machtspielchen zu gewinnen. Wenige Wochen, nachdem er im März die Arbeit aufnahm, versprach er, bis zum Oktober einen neuen Eröffnungstermin zu nennen. Darüber hätte der Aufsichtsrat gestern eigentlich sprechen sollen. Doch Mehdorn mag selbst nach einem halben Jahr Einarbeitung keinen Termin nennen. Nun wird es langsam Zeit. Denn den Einzigen, der es derzeit könnte, hat er nun endgültig abserviert.