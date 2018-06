Knapp zwei Wochen vor der Erstnotierung von Twitter hat die New Yorker Börse (NYSE) am Samstag einen Testlauf geprobt, um ein Chaos wie beim Handelsstart von Facebook an der Konkurrenzbörse Nasdaq vor eineinhalb Jahren zu verhindern. Ein Team von Börsenmitarbeitern, Technikern und Marktmachern simulierte an der Wall Street in drei verschiedenen Durchgängen die Erstnotierung des Kurznachrichtendienstes.

Es war die erste derartige Probe der NYSE überhaupt. "Der Test der Systeme heute Morgen war erfolgreich", sagte ein NYSE-Sprecher. "Wir gehen bei den Planungen sehr methodisch vor und arbeiten mit der Branche zusammen, um für Twitter, die Investoren und alle Marktteilnehmer eine Fachkompetenz von Weltklasse zu gewährleisten."

Twitter steht vor dem größten Börsengang eines Internetunternehmens seit dem von Facebook im Mai 2012 . Der wurde zum Debakel, weil die gewaltige Ordermenge zur Handelsaufnahme die Systeme der Nasdaq überforderte. Wegen der technischen Mängel verzögerte sich der Handel und die Aufträge vieler Kunden wurden verspätet bearbeitet. Einige Marktteilnehmer erlitten hohe Verluste, weil die Aktien nach anfänglichen Gewinnen deutlich an Wert verloren. Großen Händlern entstanden Branchenschätzungen zufolge dadurch Einbußen über insgesamt 500 Millionen Dollar.

Facebook-Fiasko schreckt ab

Ein erheblicher Imageschaden für das Unternehmen , seine Investmentbanken und die Nasdaq war die Folge. Die Börsengesellschaft wurde von der Aufsichtsbehörde SEC mit einer Rekordstrafe von zehn Millionen Dollar belegt und muss zusätzlich knapp 42 Millionen an geschädigte Brokerhäuser zahlen. Der Facebook-Kurs sank monatelang ab.

Dieses abschreckende Beispiel spielte nach Einschätzung von Analysten der NYSE in die Karten, die mit der Nasdaq um lukrative Technologie-Börsengänge wetteifert . Der Vorteil soll beim Twitter-Börsengang nicht verspielt werden. Mit dem Test wurde daher geprüft, ob die Handelssysteme einem Nachfrageansturm gewachsen sind und alle Aufträge umgehend bestätigt und ausgeführt werden, um Benachteiligungen auszuschließen. Während an der Nasdaq auch Erstnotierungen komplett über das elektronische Handelssystem laufen, greifen an der NYSE normalerweise auch Primärhändler in das Geschehen ein.

Das Facebook-Fiasko hat Twitter vorsichtig gemacht. Der Kurznachrichtendienst, dessen Debüt für den 7. November geplant ist, bietet lediglich 70 Millionen Aktien an in einer Preisspanne zwischen 17 und 20 Dollar. Zusammen mit einer Mehrzuteilungsoption von 10,5 Millionen Titeln könnte die Emission bis zu 1,6 Milliarden Dollar einspielen. Facebook kam auf das Zehnfache, die Betreibergesellschaft verkaufte 421 Millionen Anteilsscheine zum Preis von je 38 Dollar. Seit dem Tiefstand von 17,55 Dollar im August hat die Aktie aber zugelegt und notierte zuletzt mit 51,95 Dollar.