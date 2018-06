Der ostdeutsche Stromnetzbetreiber 50Hertz plant den Ausbau seiner Verbindungen in die Tschechische Republik, nach Polen, Dänemark und Schweden. Durch das "Ostseenetz" soll das deutsche Stromnetz sicherer gemacht werden. Der Vorstandsvorsitzende von 50Hertz, Boris Schucht, sagte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, man stehe kurz vor dem Abschluss entsprechender Verträge.

Die Verbindungen nach Norden und Osten sind Schucht zufolge für die Sicherheit der Versorgung und das Gelingen der Energiewende äußerst wichtig. Das Ziel sei, den Ausbau regenerativer Energien so effizient wie möglich zu machen. Deshalb müsse zeitweilig in Deutschland nicht verwertbarer Ökostrom so wirtschaftlich wie möglich an ausländische Kunden verkauft werden, ohne die Stabilität ihrer Stromnetze zu gefährden.

Demnach gibt es auch fortschreitende Pläne für den Bau eines zweiten Unterseekabels nach Schweden. Eine weitere Seekabelverbindung nach Dänemark werde wohl noch dieses Jahr ausgeschrieben, heißt es in dem Bericht.

Konkret geht es um den Bau sogenannter Phasenschieber dies- und jenseits der Grenzen. Phasenschieber sind Stromregler, die den Stromfluss und damit die Strommenge an Grenzübergängen regulieren. 2017 solle der letzte fertig sein.