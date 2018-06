Die Deutsche Bahn wird im März den Posten eines Cheflobbyisten im Vorstand noch nicht besetzen. Der Aufsichtsrat werde bei der Sitzung Ende März zwar über ein Konzept für politische Kommunikation beraten, sagte Bahnchef Rüdiger Grube, am 26. März stünden aber keine Personalentscheidungen an.



"Es wird ausschließlich um das Konzept gehen", sagte Grube. Laut dem Konzernchef ist das Thema Politik und Regulierung für die Wahrung der Interessen der Bahn in Berlin und vor allem in Brüssel von großer Bedeutung. In der EU-Kommission sei eine Trennung von Infrastruktur- und Transportbereichen bei den europäischen Bahnen leider "noch nicht vom Tisch". "Meine Kollegen und ich werden gemeinsam mit der Bundesregierung weiter gegen diese grundfalschen Pläne aus Brüssel kämpfen", sagte Grube. Denn das "integrierte Modell" mit Fahrbetrieb und Schienennetz in einer Hand habe sich bewährt.

Nach Informationen aus dem Aufsichtsrat soll Exkanzleramtschef Ronald Pofalla im Vorstand diese Lobbyarbeit übernehmen. Dieser Plan ist sehr umstritten. Kritiker argwöhnen, der frühere Politiker könnte sich und dem Unternehmen durch seine Kontakte in die Bundespolitik Vorteile verschaffen – etwa indem er sein Wissen über Strategien und Konzepte der Regierung nutzt. Antikorruptionsorganisationen verlangen, dass wechselwillige Politiker eine Übergangsfrist einhalten und forderten die Regierung auf, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen. Die schwarz-rote Koalition ist noch uneins in der Frage, ob sie ein Gesetz erlassen oder nur eine Selbstverpflichtung formulieren will.



Regierungssprecher Steffen Seibert hatte bestätigt, Pofalla habe Kanzlerin Angela Merkel im November über einen möglichen Wechsel zum Staatskonzern informiert. Merkel habe Pofalla jedoch zu einer längeren Übergangszeit geraten.

Die Deutsche Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund, ist jedoch seit 1994 privatrechtlich als Aktiengesellschaft organisiert. Der Vorstand für Wirtschaft, Politik und Regulierung, Georg Brunnhuber, und der für europäische Angelegenheiten zuständige Joachim Fried scheiden bald aus Altersgründen aus dem Bahnvorstand aus.