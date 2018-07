Für erste Stellungnahmen nach großen Personalentscheidungen wenden sich Tech-Größen gerne an Twitter. Nicht so Satya Nadella. An dem Mikrobloggingdienst hat der Manager schon lange die Lust verloren: Sein letzter Eintrag ist vom 11. Juli 2010. Gerade mal etwas mehr als 7.000 Follower hatte Nadella am Morgen, am Dienstagabend sind es schon 24.000. Jetzt dürfte der Druck zunehmen.

Nach fünfmonatiger Suche hat Microsoft Satya Nadella zum neuen Konzernchef ernannt. Nadella wird damit der einer der mächtigste Manager der Branche. Künftig wird der 46-Jährige mit der markanten schwarzen Brille und den kurz geschorenen Haaren für rund 100.000 Mitarbeiter verantwortlich sein.

Nadella ist eigentlich niemand, der neue Technologien scheut. Als Chef des Cloud- und Unternehmensgeschäfts hat der Manager den trägen Softwarekonzern ein Stück zukunftsfähiger gemacht. Mit der Suchmaschine Bing, der Online-Spieleplattform Xbox Live und der Abo-Software Office 365 setzen inzwischen fast alle Microsoft-Dienste auf die Datenwolke. Windows Azure, so der Name des Cloud-Angebots, das auch anderen Unternehmen Rechenleistung und Speicherplatz bereitstellt, ist auf dem Weg zum ernstzunehmenden Konkurrenten für Amazons Web Services. Kein Geschäftsfeld wächst schneller als das von Nadella. 2013 machte Cloud and Enterprises einen Umsatz von 20,3 Milliarden Dollar, der Gewinn lag bei 8,2 Milliarden. Eine Sparte, die, an der Größe gemessen, als eigener Konzern durchginge.

Der gebürtige Inder gilt als hochintelligent und gut vernetzt, jemand, der andere von seinen Ideen überzeugen kann und zu eigenen inspiriert. Ein unauffälliger stiller Nerd, der sich lieber im Hintergrund hält und stundenlang über Server und Anwendungen fachsimpeln kann. Nadella kennt sich nicht nur mit dem Geschäft, sondern auch mit den Produkten dahinter aus. "Wenn Sie nach jemandem suchen, der sowohl das technologische Gespür als auch den Geschäftssinn mitbringt, dann scheint Satya die erste Wahl zu sein", so der frühere Microsoft-Manager Sam Ramji gegenüber Wired.

Er stellte immer mehr Fragen als seine Kommilitonen

Aufgewachsen ist Nadella in der indischen Metropole Hyderabad, "Cyberabad", wie den Tech-Hub heute viele nennen. Er ließ sich an der Mangalore Universität zum Elektroingenieur ausbilden. Mit den Vorträgen seiner Professoren gab er sich schon damals nicht zufrieden. Warum machen wir es nicht so? Warum muss das so sein? Er stellte immer mehr Fragen als seine Kommilitonen. 1988 wanderte er nach Amerika aus, studierte Informatik an der Universität von Wisconsin und legte an der Universität von Chicago ein Studium der Betriebswirtschaft nach. Auf dem Papier könnte es wohl kaum einen besseren Kandidaten geben.

Doch es gibt einen Haken. Nadella ist ein alter Hase bei Microsoft, seit 22 Jahren arbeitet er für den Konzern aus Richmond, seitdem er 1992 als junger Mann vom Softwarespezialisten Sun Microsystems kam. Er war verantwortlich für die Entwicklung neuer Onlinedienste, Softwarelösungen für Unternehmen, die hauseigene Suchmaschine Bing und das milliardenschwere Geschäft mit Servern.

Die Reaktion vieler Analysten auf die Personalie ist entsprechend verhalten. Nadella sei zwar eine starke, aber gleichzeitig eine sichere Wahl, heißt es. "Für einen wirklich neuen Ansatz hätte nur jemand von außen sorgen können", so Microsoft-Analyst Daniel Ives von FBR Capital. Der Konzern laufe unter Nadella Gefahr, mit 90 Stundenkilometern auf der rechten Spur zu verweilen, während die Konkurrenz links vorbeiziehe. Der neue Chef müsse nun zeigen, dass er vorwärts denken kann – ohne dabei alteingesessene Nutzer zu verschrecken.

Was den Druck weiter erhöht, denn: Für Microsoft ist Nadella so etwas wie eine letzte Chance. Der Konzern hat sich zu lange auf alten Erfolgen ausgeruht und sucht nun seit Jahren nach einer Antwort auf das einbrechende PC-Geschäft. Zwar macht der fast 40 Jahre alte Riese noch immer einen Umsatz von rund 77 Milliarden Dollar im Jahr. Doch der Wandel will nicht gelingen. Das eigene Tablet blieb ebenso hinter den Erwartungen zurück wie die neueste Generation seines Betriebssystems, Windows 8, mit dem der Angriff im Mobilgeschäft starten sollte. Doch ein Großteil der Nutzer hat auf den Wechsel verzichtet und setzt noch immer auf Jahre alte Versionen. Um im Hardwaregeschäft mitzuspielen, zahlte der Konzern im September mehr als sieben Milliarden Dollar für die Handy-Sparte von Nokia.