Die Mitarbeiter im einzigen Volkswagen-Werk in den USA haben es abgelehnt, sich durch die Auto-Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) vertreten zu lassen. Die Mehrheit der Beschäftigten des Werks in Chattanooga im US-Staat Tennessee stimmte gegen den Plan der Gewerkschaft. Die UAW wollte einen Betriebsrat nach deutschem Vorbild bilden.

Die Mitarbeiter votierten mit 712 zu 626 Stimmen gegen das Vorhaben – damit verfügt der Standort weiter als einziges großes VW-Werk nicht über ein Gremium zur betrieblichen Mitbestimmung. "Die Belegschaft hat gesprochen und Volkswagen wird die Entscheidung der Mehrheit respektieren", sagte Werkschef Frank Fischer. 89 Prozent der Mitarbeiter hatten ihre Stimme abgegeben.

Die Pläne der Gewerkschaft waren bei Republikanern und konservativen Gruppen in der Gegend auf erbitterten Widerstand gestoßen. Ihrer Ansicht nach würde ein größeres Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaft Investoren abschrecken und dem Wirtschaftswachstum in Tennessee schaden. Der republikanische Senator Bob Corker hatte sogar gesagt, VW werde ein geplantes neues Modell in einem anderen Werk bauen, sollte es einen Betriebsrat geben. VW hatte das aber dementiert.

Nach der Abstimmung zeigte sich der Gewerkschaftschef verärgert über die massive Einflussnahme der Politik. "Es ist noch nie in der Geschichte dieses Landes vorgekommen, dass ein Senator, der Gouverneur, der Führer des Repräsentantenhauses, die Abgeordneten vor Ort einer Firma mit dem Entzug von Unterstützungen und den Arbeitern mit dem Verlust eines Produkts gedroht haben." Möglicherweise werde er das Ergebnis der Abstimmung anfechten. Das weitere Vorgehen solle in den kommenden Tagen geprüft werden.

"Wir sind aufgebracht darüber, dass Politiker und Interessengruppen sich in das grundlegende Recht der Arbeiter eingemischt haben, eine Arbeitnehmervertretung zu bilden", sagte auch UAW-Schatzmeister. Die Abstimmung hatte landesweit Schlagzeilen gemacht. US-Präsident Barack Obama warf den Republikanern einen Angriff auf Arbeitnehmerrechte vor.

Süden der USA gilt als gewerkschaftsfeindlich

Volkswagen selbst hatte sich offiziell aus dem Prozess herausgehalten, aber auch sein Wohlwollen signalisiert. Geplant war die Einrichtung eines Betriebsrats, der die Interessen der Angestellten bei "internen Angelegenheiten" in dem Werk vertreten sollte. Arbeitszeit und Gehälter sollten zwischen dem Unternehmen und der UAW ausgehandelt werden. Außerdem hätte die Belegschaft des im Mai 2011 eröffneten Werks einen Sitz im Gesamtbetriebsrat erhalten sollen.

Der Süden der USA, wo sich viele ausländische Autobauer angesiedelt haben, gilt als gewerkschaftsfeindlich. Mit dem Votum gibt es dort weiterhin kein Werk eines ausländischen Autoherstellers, in dem die Gewerkschaft ein maßgebliches Mitspracherecht hat. "Wenn es irgendwo funktioniert hätte, dann dort", hieß es vom Center for Automotive Research.

VW fertigt in der Region seinen US-Passat, Daimler und BMW bauen dort Geländewagen für den Weltmarkt. Auch japanische und südkoreanische Autobauer betreiben hier Fabriken. Dagegen liegen die meisten Werke der US-Hersteller General Motors, Ford und Chrysler im gewerkschaftlich stark organisierten Norden.