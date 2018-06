Zum Auftakt des Strafprozesses gegen den Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat der Münchner Staatsanwalt Christian Weiß dem Beschuldigten Millionen-Bestechung vorgeworfen. Weiß sagte, Ecclestone habe aus Angst vor seiner Absetzung dem ehemaligen BayernLB-Vorstand Gerhard Gribkowsky Schmiergeld gezahlt, um somit Einfluss auf die Auswahl des Käufers der Formel 1 zu nehmen.

"Dr. Gribkowsky erhielt durch und auf Veranlassung des Angeschuldigten zwischen Juni 2006 und Dezember 2007 als Gegenleistung Zahlungen in Höhe von insgesamt 44 Millionen US-Dollar, die als Entgelt für Beratungsleistungen getarnt waren", heißt es in der Anklageschrift.

Für Ecclestone sollen die Beteiligungen der BayernLB und der weiteren Formel-1-Banken von Beginn an ein Störfaktor gewesen sein, sagte Weiß weiter. Ecclestone habe nach Ansicht des Staatsanwalts jegliche Einmischung durch die Banken in sein Geschäft zu verhindern versucht, "da dies für ihn den Verlust seiner faktisch unumschränkten Kontroll- und Machtposition in der Formel 1 bedeutet hätte".

"Die behauptete Bestechung gab es nicht"

Dem Formel-1-Boss sei bewusst gewesen, dass Gribkowsky bei einer staatlichen Bank angestellt und dort nicht zufrieden gewesen sei. "Zudem hatte der Angeschuldigte erkannt, dass Dr. Gribkowsky an dem Formel-1-Renngeschäft erheblichen Gefallen gefunden hatte", hieß es weiter.



Ecclestone las die Anklage auf seinem Platz Zeile für Zeile mit. Er bestreitet die Vorwürfe. Seine Anwälte bezeichneten die Vorwürfe der Anklage in einer schriftlichen Erklärung als "unzutreffend, irreführend und unschlüssig". Sie sagten: "Die behauptete Bestechung gab es nicht."

Im Prozess werde es darum gehen, den Zeitpunkt, den Inhalt und die Umstände der "vielfältigen Aussagen von Herrn Dr. Gribkowsky" zu hinterfragen. Die Verteidiger kündigten neue Beweise an, die sie im Prozess vorlegen wollen.

In einer schriftlichen Erklärung Ecclestones, die seine Verteidiger vorlasen, versicherte der 83-Jährige: "Herr Dr. Gribkowsky hat in den entscheidenden Punkten die Unwahrheit gesagt." Ecclestone selbst will sich zunächst nicht äußern, nur seine Anwälte sprechen lassen.