Sechs Wochen nach dem Insolvenzantrag der Abendzeitung soll das Münchener Boulevardblatt über einen höheren Verkaufspreis im Einzelverkauf gerettet werden. Das kündigt der Insolvenzverwalter Axel Bierbach in der Süddeutschen Zeitung an. Ab dem 28. April solle die Abendzeitung wochentags statt 60 Cent einen Euro und am Wochenende 1,20 Euro statt 80 Cent kosten, sagte Bierbach im Interview. Durch die Mehrerlöse sowie eine ausgehandelte Senkung der Druckkosten könne es gelingen, die Verluste der Zeitung von etwa zehn Millionen Euro pro Jahr auf drei bis vier Millionen zu reduzieren.

Begleitet wird die Preiserhöhung von einer Werbekampagne mit dem Slogan "Wir verkaufen uns nicht mehr unter Wert". Im gesamten Boulevard würden Zeitungen unter Preis verkauft, bei der Abendzeitung sei seit Jahren mit jeder verkauften Zeitung 30 bis 40 Cent Verlust gemacht worden, sagte der Insolvenzverwalter. Die Preiserhöhung sei zwingend, er hoffe, nun leichter einen Investor zu finden.



Bei der Kampagne setze man nicht auf Solidarität, auch wenn die AZ gerade sehr viel Zuspruch von Lesern und Anzeigenkunden erfahre. Das Qualitätsprodukt Zeitung sei einfach für 60 Cent nicht mehr herzustellen, ein Preis, der seit 2002 nicht mehr erhöht worden sei. "Wir hoffen, dass der Leser das versteht", sagte Bierbach. Die Abendzeitung sei "besser als Boulevard", Bierbach sieht sie als "Stadtzeitung". Prominente wie Ex-OB Christian Ude sollen am 30. April am Münchner Viktualienmarkt Passanten als neue Abonnenten werben.

Sieben bis acht mögliche Investoren zeigen Interesse

Im Moment würden Gespräche mit sieben bis acht möglichen Investoren geführt, sagte Bierbach. Wichtig sei vor allem, dass ein Investor eine Infrastruktur mitbrächte, um Kosten zu senken, womöglich also einen eigenen Verlag, eine eigene Druckerei, eine eigene Zeitung.



Es sei auch nicht mehr tragbar, dass die Abendzeitung die Redaktion und den ganzen Verlag für einen einzigen Titel aufwende. Das werde, "so bitter das ist, noch einmal zwingend einen Abbau von Arbeitsplätzen bedeuten", sagte Bierbach.

An der linksliberalen Ausrichtung der Abendzeitung solle sich nichts ändern, das wüssten auch die Investoren. Der Boulevard-Anteil der Zeitung sei dabei jedoch verhandelbar. "Alle (Investoren) haben versichert, dass sie an der Ausrichtung und an der redaktionellen Freiheit nichts ändern würden. Das würde auch die Stammleserschaft gefährden."

Konkret gute Nachrichten könne er nicht verkünden, sagte Bierbach weiter, für die Abendzeitung sehe er die Perspektiven aber verhalten optimistisch: "Wir haben eine Chance. Ich komme auch oft in Unternehmen, da gibt es gar keine. Ob wir das hinkriegen, werden wir sehen."