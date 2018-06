Fürs Erste hat Siemens gewonnen. Der Aufsichtsrat des französischen Energie- und Verkehrskonzerns Alstom wird heute Abend nicht, wie ursprünglich vorgesehen, der Übernahme seiner Energiesparte durch den US-Mischkonzern General Electric zustimmen. Stattdessen wird sich der Aufsichtsrat von Alstom mehr Zeit, mindestens einen Monat, für weitere Verhandlungen nehmen, wie die französische Zeitung Le Monde berichtet. Damit hat nun auch Siemens alle Chancen, als der möglicherweise bessere Bieter für Alstom das Geschäft zu machen.

Die französische Regierung hat mit dieser Entscheidung dem Alstom-Chef und General-Electric-Befürworter Patrick Kron in letzter Minute das Heft aus der Hand genommen. Kron hatte Verhandlungen mit Siemens bisher abgelehnt und dem Aufsichtsrat seiner Firma schon vergangen Woche ein fertiges Übernahmegeschäft für die Alstom-Energiesparte mit General Electric vorgelegt. Doch das gefiel seiner Regierung nicht.



Kron habe "hinter dem Rücken seiner Angestellten, seiner Führungskräfte und der Regierung" versucht, Alstom zu verkaufen, beschuldigte ihn der französische Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg. Daraufhin sprachen noch am Montag die Chefs von General Electric und Siemens bei Montebourg und Präsident François Hollande im Elysée-Palast vor. Ergebnis: Alstom solle sich erst einmal ernsthaft mit Siemens beschäftigen, bevor es eine Entscheidung trifft.



Kommission soll Angebote prüfen



Damit dies auch wirklich geschieht und nicht unter der Voreingenommenheit von Alstom-Chef Kron leidet, der seit über einem Jahrzehnt an der Spitze seines Unternehmens hart mit Siemens konkurriert, hat die französische Regierung Alstom angeraten, eine unabhängige Prüfungskommission für die Übernahmeangebote zu bilden. Den Vorsitz soll der ehemaligen Peugeot-Chefs Jean-Martin Folz übernehmen.

Diesem Vorschlag will der Aufsichtsrat von Alstom bei seiner Sitzung am heutigen Abend – der dritten in nur einer Woche – folgen. Zudem sollen unabhängige Wirtschaftsberater die Angebote prüfen. "Die Regierung wird auf die Wahl der Berater und ihre völlige Unvoreingenommenheit sehr achten", verlautet es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums. Ein Wink an Siemens, dass der deutsche Konzern zumindest aus Sicht der Pariser Regierung als alternativer Bieter hoch willkommen ist und ihm alle Chance offen stehen.

Fragt sich nur noch, ob Siemens wirklich will. Zwar plant der Aufsichtsrat des Münchner Konzerns, noch heute ein Angebot für Alstom auf den Weg zu bringen. Die Frage ist nur: Wie viel bietet man den Franzosen? Wobei die Stärke des Siemens-Angebots in jedem Fall darin liegen wird, dass man Alstom nicht nur Geld, sondern auch einen Teil der eigenen Verkehrssparte – unter anderem die ICE-Züge – übertragen will. Damit stünde Alstom nicht nur als Verlierer da, sondern könnte dann allein als führendes Unternehmen für Hochgeschwindigkeitszüge in Europa weitermachen. Doch schon sagen französische Experten, dass Siemens auch seine lukrative U-Bahn- und Nahverkehrszugsparte bieten müsste, um das Angebot von General Electric zu überflügeln. Doch das wollen die Münchener bisher nicht.

Ein weiteres Hindernis für das Siemens-Angebot könnten die europäischen Kartellgesetze sein. Zudem ist Alstom-Chef Kron offenbar überzeugt, dass eine Übernahme durch Siemens bei Alstom zu Massenentlassungen führen würde. Auch diese Argumente Krons wird Siemens entkräften müssen. Gelingt das und können auch die kartellrechtlichen Bedenken ausgeräumt werden, winken, wie Minister Montebourg glaubt, zwei neue Weltmarktführer – ein deutscher im Energiebereich und ein französischer in der Verkehrstechnik.