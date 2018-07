Mit einer Milliarden-Kapitalerhöhung und einem neuen Großaktionär will sich die Deutsche Bank Luft verschaffen. Geplant sei die Ausgabe neuer Aktien für rund acht Milliarden Euro, teilte die größte deutsche Bank mit. Unterstützung bekommt das Institut dabei aus dem arabischen Raum. 1,75 Milliarden Euro kommen von der Königsfamilie aus Katar mit ihrer Investmentfirma Paramount Services Holdings. Paramount soll demnach 60 Millionen Aktien zum Preis von knapp 30 Euro kaufen.

Die restlichen Aktien für 6,3 Milliarden Euro will die Bank über die Ausgabe neuer Anteile mit Bezugsrecht für Altaktionäre einsammeln. An dieser Kapitalmaßnahme werde der Scheich wahrscheinlich auch teilnehmen, hieß es. Die Bezugsfrist soll bis zum 24. Juni 2014 laufen.

Die Kapitalerhöhung umfasst rund ein Viertel des aktuellen Börsenwertes und ist zudem die zweitgrößte Kapitalerhöhung in der Geschichte der Bank. Jürgen Fitschen und Anshu Jain, die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden, sagten, mit der Kapitalerhöhung werde die Wettbewerbsposition der Deutschen Bank weiter gestärkt. Zugleich werde in "gezielte Wachstumsinitiativen" in Kerngeschäftsbereichen investiert. Schon seit Wochen war an den Finanzmärkten über eine größere Kapitalerhöhung der Bank spekuliert worden.

Um die Folgen der Finanzkrise abzufedern und sich für die neuen Regeln für Banken zu rüsten, hatte der Konzern in den vergangenen Jahren immer wieder neue Anteile ausgegeben. Die größte Emission verlief mit etwas mehr als zehn Milliarden Euro im Herbst 2010. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sich das Institut knapp drei Milliarden Euro geholt.