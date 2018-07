Die geplante Fusion der Werbeagenturen Omnicom und Publicis zum Weltmarktführer ist gescheitert. Beide Seiten hätten sich darauf geeinigt, den Deal im Umfang von 25 Milliarden Euro abzusagen, teilten die Konzerne mit. Der Grund seien Schwierigkeiten, die Transaktion in einem vernünftigen Zeitrahmen abzuschließen.

In der gemeinsamen Erklärung ist von einem langsamen Fortschritt die Rede, der ein Maß von Unsicherheit erzeugt habe, das den Interessen beider Firmengruppen widerspräche. Die Herausforderungen seien zu groß gewesen: "Wir haben uns deshalb entschieden, dass jeder seinen Weg alleine weiter beschreitet." Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert einen Insider, demzufolge ein Streit über bestimmte Konditionen und den Posten des Finanzchefs der Grund für das Scheitern gewesen sei.

Das Wall Street Journal berichtet von Problemen, die nötigen steuerlichen und kartellrechtlichen Zulassungen für diese "Verschmelzung von Gleichstarken" zu bekommen. Auch habe es Debatten darüber gegeben, welcher der Konzerne bei einer Fusion als Käufer firmieren solle. "Wir merkten seit einigen Wochen, dass wir in einer Sackgasse sind", zitiert das Blatt Maurice Lévy, den Vorsitzenden von Publicis. "Die beste Lösung ist, jetzt umzudrehen und wieder auf unsere eigenen Pläne zu fokussieren." John Wren, der Vorstandsvorsitzende von Omnicom, machte "unterschiedliche Unternehmenskulturen" für das Scheitern verantwortlich.

Das Vorhaben des US-Unternehmens Omnicom und der französischen Firma Publicis war im Juli 2013 bekannt gegeben worden. Im Januar gab die EU-Kommission die Erlaubnis zu einem Zusammenschluss. Durch die Fusion wäre ein Unternehmen mit mehr als 130.000 Mitarbeitern entstanden. Dies hätte die 4,9 Milliarden Dollar schwere Übernahme der Aegis-Gruppe durch die japanische Dentsu 2013 weit in den Schatten gestellt.

Der in New York ansässigen Omnicom-Gruppe gehören unter anderem die Kommunikationsagenturen BBDO Worldwide, DDB und TBWA an. Unter dem Dach der in Pariser Publicis-Gruppe sitzen unter anderem die Agenturen Leo Burnett Wordwide, Saatchi & Saatchi und DigitasLBi.