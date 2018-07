Die New York Times setzt überraschend auf einen neuen Chefredakteur: Redaktionsleiter Dean Baquet löst mit sofortiger Wirkung Jill Abramson ab. Das erklärt die Zeitung in einer Mitteilung, in der keine Gründe für den Führungswechsel genannt werden. Baquet ist der erste Afroamerikaner an der Spitze der Times.



Laut US-Medienberichten wurde auch die Belegschaft von der Entscheidung überrascht. Ohne Ankündigung seien leitende Redakteure versammelt worden, schreibt Politico. Dann gab Herausgeber Arthur Sulzberger Jr. die Entscheidung bekannt. Als Grund nannte Sulzberger demnach "Angelegenheiten bei der Verwaltung" der Zeitung. Die journalistische Qualität sei nicht ausschlaggebend gewesen. Jill Abramson war bei der Versammlung nicht anwesend. Der Guardian berichtet, dass ihr Name Minuten nach dem Treffen aus dem Impressum auf der Homepage der Zeitung verschwunden sei.



Welche Punkte genau zur Ablösung geführt haben, ist unklar. Die Formulierung von Sulzberger lässt allerdings Raum für die Vermutung, dass die Investigativ-Journalistin am Ende daran scheiterte, die Belegschaft nicht hinter sich zu haben. In der Vergangenheit war ihr Führungsstil immer wieder diskutiert worden. Viele Redakteure klagten hinter vorgehaltener Hand, Abramson sei halsstarrig und herablassend. Auch mit Baquet geriet Abramson aneinander. Politico hatte bereits im April 2013 über die Auseinandersetzungen berichtet. Laut Guardian hatte Jill Abramson anschließend die Vermutung geäußert, sie werde angegriffen, weil sie eine Frau sei.



Abramson war 2011 ähnlich überraschend zu ihrer Führungsposition bei der NYT gekommen. Sie war die erste Frau an der Spitze der Zeitung. "Ich konnte mit den besten Journalisten in der Welt arbeiten", wird Abramson zum Abschied zitiert.



Vor seiner Zeit bei der New York Times arbeitete Dean Baquet bei der Los Angeles Times. Von 1995 bis 2000 arbeitete er als US-Korrespondent der NYT. 1988 gewann Baquet den Pulitzer-Preis für seine investigative Arbeit in einem Chicagoer Korruptionsfall. "Er ist ein hervorragender Reporter und Redakteur mit untrüglichem Urteilsvermögen für Nachrichten und dem Vertrauen und der Unterstützung der Kollegen auf der ganzen Welt", sagte Sulzberger. Baquet äußerte anlässlich seiner Nominierung, es sei ihm eine Ehre, den einzigen Newsroom des Landes zu leiten, der sich innerhalb einer Generation tatsächlich verbessert habe. Die New York Times zitierte ein Redaktionsmitglied mit den Worten: "Es fühlt sich wie eine Beerdigung und eine Hochzeit gleichzeitig an."