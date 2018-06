Der kleine Community Bookstore mit der grünen Markise befindet sich mitten im Herzen von Park Slope, dem Prenzlauer Berg Brooklyns. Hier bestimmen Kinderwagen und Bio-Lebensmittelläden das Straßenbild. Park Slope, erzählt Stephanie Valdez, sei Heimat von vielen Schriftstellern und Buchliebhabern. Das helfe auch dem Geschäft. Seit sie die Buchhandlung vor vier Jahren gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Ezra Goldstein übernommen hat, hat sich der Laden gut entwickelt. 13 Angestellte haben die beiden inzwischen.

Auch an diesem Morgen ist das Geschäft gut besucht. Immer wieder muss Valdez das Gespräch unterbrechen, um einen Kunden zu beraten oder zu kassieren. Auf der Ladentheke vor ihr liegt ihr Kater. "Das sind unsere fürchterlichen Arbeitsbedingungen", scherzt die 30-Jährige. Ein Seitenhieb auf den großen Rivalen aus dem Netz: Der US-Konzern Amazon landet wegen seiner Arbeitsbedingungen immer wieder in den Schlagzeilen.

Auch jetzt macht der Internetkonzern aus Seattle wieder von sich reden. Seit Wochen liefert sich Amazon einen öffentlichen Streit mit dem französischen Verlagshaus Hachette. Worum es im Detail geht, ist offiziell nicht bekannt, US-Medien gehen davon aus, Amazon verlange einen höheren Anteil am Gewinn des E-Book-Geschäfts von Hachette. Die Folgen sind dafür umso sichtbarer: Amazon verbannte einige Titel des Verlags kurzerhand aus dem Programm. Neuerscheinungen nimmt das Unternehmen derzeit nur mit Verspätung auf, Lieferungen werden ausgebremst. Stattdessen gab der Konzern eine Mitteilung heraus, in der er Kunden empfahl, die entsprechenden Titel doch einfach gebraucht bei der Konkurrenz zu kaufen.

Mehr als 5.000 Titel sind von dem Boykott betroffen. Prominentestes Opfer: J.K. Rowling. Das neueste Werk der Harry Potter-Autorin, The Silkworm, kann bei Amazon derzeit nicht vorbestellt werden. Auf Twitter rief die Bestseller-Autorin ihre Leser auf, statt auf Amazon doch lieber in traditionellen Buchläden einzukaufen. In Deutschland erhöht der Konzern auf ähnliche Weise den Druck auf das Verlagshaus Bonnier. Auf Anfrage verweist der Konzern auf einen offenen Brief. Es sei, heißt es dort, schließlich das Recht eines jeden Einzelhändlers zu entscheiden, ob er die Bedingungen eines Verlags akzeptiere oder nicht – und entsprechend zu handeln.

"Die Buchindustrie ist ihnen völlig egal"

Den rund 1.700 kleinen unabhängigen Buchhändlern in den USA kommt der Streit gerade recht. Sie haben sich in den vergangenen Tagen hinter dem französischen Verlagshaus versammelt – und wollen an dem Streit ein Exempel statuieren. "Hachette wird nicht der einzige Verlag bleiben, der die Bedingungen mit Amazon neu aushandelt", sagt Oren Teicher, Chef der American Booksellers Association (ABA). Die anderen großen Häuser, die noch vor zwei Jahren gemeinsam mit Apple im Kampf um höhere E-Book-Preise vor Gericht eine Niederlage gegen Amazon erlitten hatten, beobachteten den Fall genau. "Dass Hachette nun offenbar standhaft bleibt, ist ein gutes Zeichen", sagt Teicher.

Der Konzern behandle Bücher wie jedes andere Produkt auf seiner Webseite, sagt Buchhändlerin Stephanie Valdez. "Die Buchindustrie ist ihnen völlig egal, sie benehmen sich wie ein kleiner Tyrann." Bücher seien für Amazon lediglich eine "Einstiegsdroge", um Kunden an sich zu binden. Mit der Meinung ist die Buchhändlerin nicht allein. Die ABA postete vor wenigen Tagen Banner im Internet, deren Botschaft an ihrer Haltung zu dem Konzern keinen Zweifel ließ. Mit Sätzen wie "Ich habe es nicht bei Amazon gekauft" oder "Danke, Amazon, die Unabhängigen übernehmen von hier. Unabhängige Buchläden verkaufen Titel von allen Verlagen. Immer" zielen die kleinen Sticker direkt auf den Rivalen im Netz.

Auch Steven Colbert, der Meinungsmacher unter Amerikas Fernsehkomikern, bezog in seiner Sendung überraschend deutlich Stellung. "Ich bin nicht nur sauer, ich bin Prime-sauer", so Colbert in Anspielung auf das Abo-Modell von Amazon, das für 99 Dollar einen kostenlosen Versand über Nacht garantiert. "Das bedeutet Krieg", kündigte Colbert an – und zeigte dem Konzern den – verpixelten – Mittelfinger. Ganz uneigennützig war die Aktion nicht: Die Bücher des Satirikers erscheinen in den USA ebenfalls bei Hachette.