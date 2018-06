Wenn man in Malaysia eines gelernt hat, dann, wie man mit Krisen umgeht. Noch in der Nacht auf Freitag trat Ministerpräsident Najib Razak vor die Presse, nah an den Angehörigen, direkt am Flughafen in Kuala Lumpur. Malaysia Airlines gehört zu rund 70 Prozent dem malaysischen Staatsfonds Khazanah, Najib ist dessen Vorsitzender.



In persönlichen Worten sprach er zu den Opfern und versicherte seinen vollen Einsatz. Jedem Hinweis würde man nachgehen, die Katastrophe aufzuklären, beteuerte er. Er sagte auch: "Es ist ein tragischer Tag, in einem Jahr, das schon sehr tragisch für Malaysia war."



Weniger als fünf Monate nach dem Katastrophenflug MH370 trifft die Fluggesellschaft das zweite große Unglück. Am Donnerstagnachmittag war eine Maschine von Malaysia Airlines mit knapp 300 Menschen an Bord über der Ost-Ukraine abgestürzt.



Die Fluggesellschaft trifft in beiden Fällen wohl keine Schuld. Dennoch könnte der mutmaßliche Abschuss durch eine Boden-Luft-Rakete nun den Untergang für die angeschlagene Airline einläuten. "Malaysia Airlines wäre im kommenden Jahr das Geld ausgegangen. Diese Situation hat sich nun verschlimmert", sagte Mohsin Aziz, Luftfahrtanalyst der malaysischen Bank Maybank dem Fernsehsender Channel News Asia.

"Es ist egal, wessen Schuld das ist"

Es ist ein beispielloses Pech, das die Airline trifft. "In der Geschichte der Luftfahrt gab es keine einzige Airline, die innerhalb von vier Monaten zwei große Katastrophen erlebte", sagte Aziz. Die Reaktion der Kunden werde sein: "Ich möchte nicht mehr mit Malaysia Airlines fliegen", prognostizierte der Analyst. "Es ist egal, wessen Schuld das ist."



Schon vor dem Absturz von MH17 war die Skepsis groß. Am 8. März verschwand Malaysia-Airlines-Flug MH370 urplötzlich über der Straße von Malakka. Warum, weiß bis heute niemand. Noch nicht einmal Wrackteile des Flugzeuges wurden gefunden. Experten vermuten die Überreste im Pazifik irgendwo auf einer Fläche von 60.000 Quadratkilometern, das ist fast so groß wie Bayern. Es könnte noch Jahre dauern, bis die Katastrophe aufgeklärt ist.



Die Ticketverkäufe der Gesellschaft sind nach dem mysteriösen Verschwinden des Flugzeugs massiv eingebrochen. Im ersten Quartal meldete das Unternehmen einen Verlust von 100 Millionen Euro, deutlich mehr als im Vorjahr. Nicht nur Angst, sondern auch Wut hält die Kunden ab. Vor allem Chinesen wollen in keine Maschine von Malaysia Airlines mehr steigen. Viele werfen der malaysischen Regierung und Malaysia Airlines immer noch vor, Informationen über das Verschwinden von MH370 zurückzuhalten oder falsch wiederzugeben. Die chinesische Ticketbörse ly.com hat Flüge von Malaysia Airlines aus dem Angebot genommen.

Auch wenn vermutlich jede Airline mit einem MH370-Szenario überfordert gewesen wäre – Malaysia Airlines stellte sich nach dem Verschwinden des Flugzeuges ziemlich ungeschickt an. Dass es keine Hoffnung mehr für ihre Freunde und Verwandten gebe, bekamen die Hinterbliebenen damals beispielsweise herzlos per SMS mitgeteilt.