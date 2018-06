Der südkoreanische Handyhersteller Samsung Electronics hat die Zusammenarbeit mit einem chinesischen Zulieferer wegen des Verdachts auf Kinderarbeit ausgesetzt. Beim Partner Dongguan Shinyang Electronics habe es ein illegales Einstellungsverfahren gegeben, teilte Samsung mit. Die chinesische Firma war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Am Donnerstag hatte die in den USA ansässige Menschenrechtsgruppe China Labor Watch einen Bericht veröffentlicht, wonach die chinesische Firma mindestens fünf Kinder beschäftigt. Zudem monierte die in New York ansässige Organisation fehlende Sozialversicherungen der Arbeiter. In einem Werk würden "einige Kinder ohne Arbeitsvertrag elf Stunden pro Tag arbeiten und nur für zehn Stunden bezahlt werden". Die Kinder würden für gewöhnlich während der Hauptsaison und bei dringendem Bedarf drei bis sechs Monate arbeiten.



Samsung zufolge überprüfen auch die chinesischen Behörden den Fall. Sollte sich der Verdacht bewahrheiten, würden alle Geschäftsbeziehungen zu dem Zulieferer gekappt. Samsung selbst hat nach eigenen Angaben bei früheren Überprüfungen keinen Hinweis auf Kinderarbeit bei Dongguan Shinyang Electronics gefunden. China Labor Watch hat dem südkoreanischen Konzern jedoch vorgeworfen, seine Kontrollen seien ineffektiv.

Schon 2012 waren Vorwürfe der Kinderarbeit und anderer Verstöße gegen den südkoreanischen Konzern in China aufgekommen. Damals hatte China Labor Watch von unmenschlichen Arbeitsbedingungen bei den Samsung-Zulieferern berichtet. Der Konzern gelobte daraufhin, illegale Überstunden bis Ende 2014 nicht mehr zuzulassen.