Im weltweiten Libor-Skandal um manipulierte Zinssätze hat ein Ex-Händler der niederländischen Rabobank seine Schuld gestanden. Der Brite Paul Robson habe zwischen 2006 und 2011 den Yen-Libor beeinflusst, teilte das US-Justizministerium unter Berufung auf eine Befragung Robsons mit. "Der Umfang des Betrugs war massiv, aber das Vorgehen war einfach", sagte ein Vertreter des Ministeriums. Durch die Manipulation der Libor-Sätze hätten sich Robson und die anderen Beschuldigten "die Märkte so zurechtgebastelt, dass sie mit ihren Handelspositionen Geld gemacht haben".

Im Juni 2013 hatte bereits der Rabobank-Händler Takayuki Yagami eingeräumt, sich mit anderen Mitarbeitern abgesprochen zu haben, den Libor zu ihren Gunsten zu manipulieren. Der jetzt geständige Händler Robson hatte Yagami 2007 aufgefordert, Wünsche bezüglich des Libor-Satzes zu äußern. Nachdem Yagami dies getan hatte, bestätigte Robson nach Angaben des US-Justizministeriums per Mail: "Klar, kein Problem. (...) Ich bekomme wahrscheinlich ein paar Anrufe, aber mach dir keine Sorgen, Kumpel. (...) An den Märkten gibt es größere Ganoven als uns."

Der Libor (London Interbank Offered Rate) ist ein internationaler Referenzzinssatz, der bestimmt, zu welchen Zinsen sich Banken weltweit untereinander Geld leihen. Von ihm hängen weltweit Finanzgeschäfte im Volumen von mehreren Hundert Billionen Dollar ab. Der Zinssatz wird einmal am Tag ermittelt und beruht auf Angaben der Banken zu den Refinanzierungskosten.

Die Rabobank akzeptierte im Oktober 2013 wegen der Affäre Strafzahlungen in Höhe von insgesamt einer Milliarde Dollar (724 Millionen Euro) in den USA, Großbritannien und den Niederlanden. Neben der Rabobank waren ein Dutzend weiterer Banken in die Manipulationen der Referenzzinssätze Libor und Euribor verwickelt.

Deutsche Bank soll Vergleich mit entlassenen Händlern schließen

Im Gerichtsstreit um die Entlassung von vier Libor-Händlern der Deutschen Bank haben die Vergleichsverhandlungen vor dem Landesarbeitsgericht in Frankfurt begonnen. Die fristlos gefeuerten Mitarbeiter waren über Jahre an der Festsetzung der Referenzzinssätze Euribor und Libor beteiligt. Die Bank wirft den Männern vor, sich per Chat und E-Mail verbotenerweise auch mit Derivate-Händlern im eigenen Haus ausgetauscht zu haben.

Das Arbeitsgericht Frankfurt hatte geurteilt, dass die fristlosen Kündigungen unverhältnismäßig seien, da es in der Deutschen Bank keine konkreten Richtlinien und Kontrollen zum Libor gegeben habe. Das Landesarbeitsgericht hat eine Frist bis zum 19. September gesetzt, um unter Moderation eines Richters eine gütliche Lösung zu finden.