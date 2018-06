Die EU-Kommission stuft einem Zeitungsbericht zufolge die irischen Steuerregelungen für Apple als illegale Staatshilfen ein. Das könnte Strafzahlungen in Milliardenhöhe zur Folge haben, berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Einschätzung ist demnach das vorläufige Ergebnis von Ermittlungen über die Steuerpraxis auf der Insel. Einzelheiten könnten dem Bericht zufolge im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Laut Financial Times hatte Apple in Irland einen Steuersatz von weniger als zwei Prozent.



Apple wies den Vorwurf illegaler Staatshilfen zurück. "Es hat nie eine Sonderbehandlung gegeben. Es gab nie etwas, was als Staatshilfe ausgelegt werden könnte", sagte Apples oberster Finanzmanager Luca Maestri der Zeitung.

Die irische Regierung hatte im Juni erklärt, man halte die EU-Vorschriften für Staatshilfen ein und werde sich gegen anderslautende Vorwürfe wehren. Die Behörden auf beiden Seiten des Atlantiks untersuchen gegenwärtig das Vorgehen von multinationalen Konzernen bei dem Versuch, die Steuerlast zu senken.

Steuerkampf Steuerkampf: Druck Viele Unternehmen verschieben Gewinne völlig legal zwischen verschiedenen Ländern und zahlen am Ende kaum Steuern. Das wollen OECD und G 20 nun mit politischem Druck und Initiativen ändern. Offenheit Zusätzlich will die OECD für mehr Transparenz in Steuerfragen sorgen. 121 Staaten beteiligen sich derzeit. Um die Steuerflucht einzudämmen, sollen künftig steuerrelevante Informationen ausgetauscht werden. Ende Oktober treffen sich dafür Politiker aus über 40 Ländern. Einbußen Auch auf nationaler Ebene gehen die Staaten energischer gegen Steuersünder vor – in Deutschland etwa durch den Ankauf von Daten- trägern. Nach Schätzungen der EU verliert die öffentliche Hand in Europa pro Jahr Einnahmen in Höhe von 1.000 Milliarden Euro.

Konzerne wie Apple, Amazon und Starbucks drücken ihre Abgaben über ausländische Tochterfirmen. Sie verschieben Gewinne und Aktivitäten zwischen Hochsteuer- und Tiefsteuerländern hin und her. Dabei nutzen sie nationale Schlupflöcher und international nicht abgestimmte Steuerregeln. Geschätzt wird, dass die Konzerne etwa zwei Billionen US-Dollar in Steueroasen und Niedrigsteuergebiete verschoben haben.

Die Finanzminister und Notenbankchefs der zwanzig größten Industriestaaten (G 20) haben kürzlich beschlossen, gegen diese Steuerflucht vorzugehen. Grundlage dafür ist ein Aktionsplan der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Für die OECD gilt das Projekt als die wichtigste internationale Steuerreform seit 100 Jahren.