Apple hat sich nach Medienberichten Unterstützung aus der Finanzbranche für ein iPhone-Bezahlsystem gesichert. Der Konzern habe eine Vereinbarung mit den großen Kreditkarten-Anbietern Visa, Mastercard und American Express geschlossen, schrieb der Finanzdienst Bloomberg. Das nächste iPhone solle auch als digitale Brieftasche eingesetzt werden können. Dabei solle der Nutzer die Zahlung per Fingerabdruck auf dem iPhone-Sensor bestätigen können, schrieb der Dienst unter Berufung auf informierte Personen.

Das Technologieblog re/code hatte zuvor ebenfalls von einem entsprechenden Deal zwischen Apple und American Express berichtet. Apple plant die Vorstellung neuer Produkte am 9. September. Nach den Medienberichten soll der Mobil-Bezahldienst dort zusammen mit dem neuen iPhone-Modell präsentiert werden.

Nach Medieninformationen soll das nächste iPhone den NFC-Nahfunk unterstützen, auf den die Finanzbranche für kontaktlose Bezahlsysteme setzt. Apple hatte die Technologie bisher ignoriert, während sie in diversen Smartphones mit dem Google-Betriebssystem Android eingebaut wurde.



Kontaktloses Bezahlen in Deutschland

Die Kreditkarten-Firmen haben in den vergangenen Monaten Druck gemacht, um für kontaktloses Bezahlen geeignete Terminals in die Geschäfte zu bringen. So gab Mastercard im Juli vor, dass in Deutschland mit allen neu aufgestellten Kassen vom dem 1. Januar 2015 an auch kontaktloses Bezahlen möglich sein muss. Alte Terminals in Geschäften, die Zahlungen mit der Kreditkarte akzeptieren, werden ausgetauscht oder mit einem Update versehen. Auf diese Weise sollen in Deutschland spätestens von 2018 an alle für MasterCard zertifizierte Terminals für die NFC-Technologie bereit sein.