Europas größter Reisekonzern TUI schließt sich mit seiner britischen Tochter TUI Travel zusammen. Über die Konditionen der Fusion sei eine Einigung erzielt worden, teilte TUI mit. Die Eigner von TUI Travel würden für jeden gehaltenen Anteil 0,399 neue TUI-AG-Aktien bekommen. Damit würden die bestehenden TUI-Travel-Eigner einen Anteil von 46 Prozent und die TUI-AG-Altaktionäre einen Anteil von 54 Prozent an der kombinierten Gruppe halten.



Das Unternehmen soll seinen Sitz in Deutschland haben und im Premiumsegement der Londoner Börse notiert sein, in Deutschland sei eine Zweitnotiz geplant. TUI-Chef Friedrich Joussen hatte die Pläne zur Fusion im Juni angekündigt. Er will mit dem Zusammenschluss ein Ungleichgewicht in der Konzernstruktur beseitigen. Das eigentliche Reise-Kerngeschäft mit 95 Prozent des Umsatzes wird nicht von TUI gelenkt, sondern ist seit 2007 bei der Tochter TUI Travel in Großbritannien angesiedelt.



Gründe für die Fusion sind laut TUI auch verbesserte Wachstumschancen und gesicherte Zukunftsaussichten. Zudem seien eine höhere Auslastung der Hotels und Kreuzfahrtschiffe, erhebliche Synergieeffekte sowie Kosteneinsparungen von mindestens 45 Millionen Euro im Jahr möglich.