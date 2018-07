Die Deutsche Bank tauscht ihren Finanzvorstand aus. Goldman-Sachs-Investmentbanker Marcus Schenck solle den Posten von Stefan Krause übernehmen, teilte das Geldhaus am Dienstagabend in einer Pflichtveröffentlichung mit. Schenck war erst vor einem Jahr zu Goldman Sachs zurückgekehrt, nachdem er von 2006 bis 2013 als Finanzvorstand beim Energiekonzern E.ON fungiert hatte. Krause erhalte dafür das neu geschaffene Ressort für Strategie und Organisationsentwicklung und werde sich um die langfristige Weiterentwicklung der Bank kümmern. Seine Tätigkeit als Finanzvorstand soll er bis zum Abschluss der Hauptversammlung am 21. Mai 2015 fortsetzen.

Krause war 2008 von BMW zur Deutschen Bank gekommen und innerhalb des Geldhauses Insidern zufolge zuletzt in die Kritik geraten. So hatte die Notenbank von New York dem deutschen Branchenprimus Schlampereien bei der Bilanzierung der US-Tochter vorgeworfen. Diese Peinlichkeit sei auch Krause angekreidet worden, hieß es im Umfeld der Bank.



Ein Manager mit Erfahrung in der Realwirtschaft, wie Schenck, hat bei der Deutschen Bank Tradition in der Position des Finanzvorstands. Einer seiner Vorgänger, Clemens Börsig, war zuvor Finanzchef bei RWE. Schenck hatte bei E.ON als Finanzchef das internationale Geschäft vorangetrieben. Zu Goldman Sachs kehrte er laut Finanzkreisen auf Betreiben von Deutschland-Chef Alexander Dibelius zurück. Dibelius, einer der prominentesten Investmentbanker in Deutschland, gab am Dienstag nach 13 Jahren seinen Abschied aus der Führung der deutschen Tochter der US-Bank bekannt.



"Die Anforderungen an Banker und Vorstände sind oft ähnlich", sagte Schenck der Nachrichtenagentur Reuters Anfang des Jahres. "Sie müssen gut mit Zahlen umgehen können, sich schnell in Themen einarbeiten und dann Entscheidungen treffen." Nach gut sechs Jahren bei E.ON habe er sich aber gefragt, ob er als Vorstand des Versorgers in Rente gehen wolle. Er habe wieder Lust gehabt auf ständig wechselnde Situationen und den Kontakt mit interessanten Leuten rund um den Globus, sagte Schenck. "Diese Abwechslung macht mir Spaß."