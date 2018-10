Eigentlich wird es höchste Zeit für die gut 17.000 Karstadt-Beschäftigten, sich ganz auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft zu konzentrieren. Schließlich sind die Wochen vor dem Fest die wichtigsten Umsatzbringer des Jahres. Doch muss man kein Prophet sein, um zu wissen, dass die Beschäftigten des angeschlagenen Handelsunternehmens andere Gedanken umtreiben.

Zwei Termine könnten den seit Jahren um ihre Arbeitsplätze bangenden Mitarbeiter nun etwas mehr Klarheit bringen. Am Dienstag gehen die Tarifverhandlungen für die Karstadt-Beschäftigten weiter. Arbeitsplatz- und Standortgarantien, aber auch mögliche Sanierungsbeiträge der Arbeitnehmer stehen zur Debatte. Und am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat des Unternehmens. Mögliche Themen: der Sanierungsplan der Konzernspitze und die Suche nach einem neuen Karstadt-Chef.

Nach Informationen von Reuters soll Aufsichtsratschef Stephan Fanderl die Unternehmensführung übernehmen – und damit die Sanierung. Der Handelsexperte und ehemalige Rewe-Manager wolle sich am Donnerstag zur Wahl stellen. Fanderl gilt als Vertrauter des neuen Karstadt-Eigentümers René Benko.



Noch ist unklar, welche Pläne der Tiroler Immobilieninvestor für das ums Überleben kämpfende Traditionsunternehmen hat. Dass ein harter Sanierungskurs in ihren Augen notwendig ist, daran hat die Karstadt-Führung in den vergangenen Wochen keinen Zweifel gelassen. Es gehe um rund 2.000 Arbeitsplätze, die in der Zentrale und den 83 Filialen abgebaut werden sollen, fasst ver.di-Verhandlungsführer Arno Peukes die Pläne der Karstadt-Spitze zusammen. Mögliche Filialschließungen seien dabei noch gar nicht berücksichtigt. Der Gewerkschafter kündigte Widerstand an.

"Bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag erwarte ich keine Entscheidungen über Filialschließungen. Aber es könnte eine Vorentscheidung bei den geplanten Personalkosteneinsparungen geben, wenn der Aufsichtsrat das Sanierungskonzept der Karstadt-Führung billigt", sagt Peukes. Er gehört dem Kontrollgremium selbst als Gewerkschaftsvertreter an.

Keine schlechten Nachrichten im Weihnachtsgeschäft

Auch der Handelsexperte Gerd Hessert von der Universität Leipzig rechnet aktuell allenfalls mit begrenzten Einschnitten. "Ich glaube nicht, dass die Karstadt-Führung kurz vor dem wichtigen Weihnachtsgeschäft eine große Zahl von Filialschließungen ankündigt. Wenn überhaupt wird es einige wenige große Verlustbringer treffen", meint er. "Alles andere würde die Marke beschädigen und vielleicht sogar zu Streiks führen. Damit wäre niemandem geholfen."

Aber es werde mit Sicherheit massive Sparbemühungen geben: Personalabbau, Verhandlungen über Mietpreissenkungen und günstigere Einkaufskonditionen, nennt der Experte als Beispiele. Dass dabei auch die Beschäftigten Zugeständnisse machen müssen, steht für Hessert fest. "Es geht ums Ganze bei Karstadt. Da ist es besser 65 Prozent der Arbeitsplätze zu erhalten, als Karstadt ganz zu verlieren."

Ob die aktuellen Sparpläne am Ende das Überleben des Unternehmens sichern können, ist in den Augen des Handelsexperten ungewiss. Der Ausgang hänge nicht allein von Benko und seiner Firma Signa ab. "Auch Vermieter, Lieferanten und Mitarbeiter müssen mitmachen." Die Erfolgsaussichten lägen etwa bei 50:50, meint Hessert.

Fest steht, auf konjunkturellen Rückenwind kann Karstadt bei der Neuausrichtung nicht hoffen. Die Geschäfte im für Karstadt äußerst wichtigen Textilgeschäft laufen zurzeit branchenweit schlecht. Im dritten Quartal lagen die Umsätze im deutschen Modehandel nach Schätzungen des Branchenfachblatts Textilwirtschaft um vier Prozent unter Vorjahresniveau.