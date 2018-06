Die Athener Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen ehemalige Beschäftigte von Siemens und Mitarbeiter der griechischen Telekom (OTE) erhoben. Insgesamt 64 Personen müssen sich wegen Bestechung und Geldwäsche verantworten, darunter 17 Deutsche. Das berichtete der staatliche griechische Rundfunk (Nerit) unter Berufung auf Staatsanwalt Galinos Bris.



Die Namen der Angeklagten wurden nicht bekannt. Die griechische Justiz werde in den nächsten Wochen entscheiden, wann es zum Prozess komme.

Mitarbeiter von Siemens sollen Entscheidungsträger in Griechenland Ende der Neunziger Jahre bestochen haben, um die Digitalisierung des griechischen Telefonnetzes übernehmen zu können. Es seien Schmiergelder in Höhe von knapp 70 Millionen Euro gezahlt worden, berichtete das Staatsradio.

Die Anklage betreffe nur einzelne Personen, die in diese Affäre verwickelt sind und nicht die Siemens AG als Unternehmen, sagten Mitarbeiter aus dem Kreis der Staatsanwaltschaft.



Die Siemens AG hatte sich in der Schmiergeldaffäre bereits 2012 mit dem griechischen Staat außergerichtlich geeinigt. In dem Vergleich hatte Siemens nach damaligen Angaben des griechischen Finanzministeriums unter anderem auf die Begleichung griechischer Schulden verzichtet und versprochen, Arbeitsplätze in Griechenland zu sichern.