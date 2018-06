Die Protestaktionen in den Paketzentren der Deutschen Post haben Paketzustellungen am Nikolaustag verzögert. "Eine Menge Pakete ist liegen geblieben", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di. Die Post dagegen teilte mit, das Unternehmen habe sich auf den Engpass eingestellt. 96 Prozent der am Freitag eingelieferten Sendungen würden am heutigen Samstag zugestellt.



Mit Betriebsversammlungen in 32 der 33 Paketzentren hatten am Freitagabend ver.di und Betriebsräte gegen die aus ihrer Sicht zu hohe Zahl befristeter Jobs bei der Deutschen Post protestiert. Durch die Aktion sollte die Paketabfertigung über Stunden hinweg lahmgelegt werden.

Der Landesbereichsleiter für Postdienste bei ver.di Bayern, Anton Hirtreiter, äußerte sich zufrieden über eine Betriebsversammlung im Paketzentrum Nürnberg-Feucht. Nach seinen Schätzungen nahmen rund 95 Prozent der Schichtmitarbeiter teil, darunter zahlreiche befristete Angestellte.



Die Aktion sei ein "Warnschuss für die Arbeitgeber", sagte er. Der Landesbereichsleiter für Postdienste bei ver.di Hessen, Detlev Borowsky, sprach ebenfalls von einer "außerordentlich hohen Beteiligung" bei einer Versammlung in Rodgau bei Frankfurt am Main.



Bis zu acht Millionen Sendungen täglich

Die Post hatte die Versammlungen zuvor scharf kritisiert. "Mich wundert schon, dass man ausgerechnet vor dem Nikolaustag, an dem alle Kinder auf ihre Geschenke warten, eine Betriebsversammlung abhält", sagte Vorstandschef Frank Appel dem Tagesspiegel. Er sei aber zuversichtlich, dass die Post-Mitarbeiter alles geben würden, um die Folgen abzumildern.



Die Post liefert pro Tag durchschnittlich 3,4 Millionen Sendungen aus, in der Weihnachtszeit ist mit bis zu acht Millionen zu rechnen. Nach Angaben der Gewerkschaft haben von bundesweit 131.000 Beschäftigten im Brief- und Paketbereich rund 24.000 Mitarbeiter befristete Arbeitsverträge. Die Post sprach dagegen von 14.700 befristeten Kräften und rund 9.000 saisonalen Aushilfskräften. Für das Unternehmen seien Befristungen ein notwendiges Mittel für einen flexiblen Personaleinsatz, hieß es.