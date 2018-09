Der entscheidende Brief kam aus Köln. Am 27. November teilt die Bezirksregierung dem indischen Pharmahersteller Ranbaxy mit, dass seine Erlaubnis mit sofortiger Wirkung erloschen sei, das spritzfertige Antibiotikum Cephalosporin nach Europa einzuführen. Bei Überprüfungen des Unternehmens war herausgekommen, dass Reinräume der Firma nicht rein, sterile Produkte nicht keimfrei gewesen sind.

Nach den Vorwürfen gegen die in Hyderabad ansässige GVK Bio, massenhaft Studiendaten gefälscht zu haben, gerät so mit Ranbaxy innerhalb weniger Tage der zweite große Pharmahersteller des Subkontinents ins Visier der Aufsichtsbehörden. Rund zwei Milliarden setzte das Unternehmen im vergangenen Jahr um.



Auch wenn bislang anscheinend keine Patienten zu Schaden kamen, so die Auskunft der deutschen Medizinaufsicht BfArM, werfen beide Fälle ein trübes Licht auf das Land, dass sich zu einem der größten Pharmalieferanten der Welt mausert. Und das Arzneimittel zu einem Bruchteil des Preises westlicher Industrienationen anbietet.

Ranbaxy ist wie GVK Bio ein pharmazeutischer Komplettanbieter: Von fertigen Arzneimitteln über klinische Studien bis zu Wirkstoffen ist alles zu haben. Schon im Juni hatten Behörden aus Deutschland, Irland, Australien und Kanada Inspektoren nach Zentralindien gesandt. Ihr Ziel: Dewas, eine Stadt etwa 500 Kilometer südöstlich von Mumbai. Dort steht eines von drei Hauptwerken Ranbaxys.

Seltene Kontrollen

In Dewas werden verschiedene Wirkstoffe und Medikamente in jeweils anderen Gebäuden hergestellt. In Block C liegt unter anderem die Produktionsstätte der löslichen Cephalosporine. Was die Inspektoren dort vorfanden, haben sie in einem Bescheid vermerkt. Die keimfreie – und damit sichere – Herstellung der Antibiotika sei unter den gegebenen Bedingungen nicht gewährleistet. Nach Europa dürfen die Mittel aus Block C nicht mehr geliefert werden.

Solche Inspektionen finden nach Auffassung von Experten viel zu selten statt. Außerdem werden sie im Vorfeld angekündigt. Zwar suchen Kontrolleure die Pharmafirmen in regelmäßigen Abständen auf und prüfen, ob die Anlagen nach international geltenden Maßstäben produzieren. Für Ranbaxy war dies aber offenbar nicht Anreiz genug, die Vorschriften einzuhalten.

Auch jetzt gibt sich das Unternehmen gelassen. Man habe bereits zuvor beschlossen, in Dewas keine injizierbaren Cephalosporine mehr herzustellen, heißt es auf Anfrage. Das bestätigt auch die Bezirksregierung Köln. "Im Februar teilte Ranbaxy uns mit, keine Cephalosporine aus Dewas zu liefern", sagt ein Sprecher.